Un posto al sole: Viola vorrebbe parlare con Antonio ma… | Trama 3 gennaio 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 3 gennaio 2024

Viola (Ilenia Lazzarin) è in crisi dopo aver scoperto che Antonio (Edoardo Scafor) sapeva già di lei e Damiano (Luigi Miele); ora la donna vorrebbe parlarne al figlioletto insieme a Eugenio (Paolo Romano), ma quest'ultimo sarà d'accordo con lei oppure no? Speranza (Mariasole Di Maio) fruisce dell'inattesa intercessione di un membro della sua famiglia; così facendo si libera della pressione di papà Espedito (Antonio Conte) e, dopo aver affrontato la delusione per la fine del suo rapporto d'amore con Samuel (Samuele Cavallo), tenta con fiducia di voltare pagina!