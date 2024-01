Un posto al sole: Viola non riesce a risolvere con Antonio | Trama 4 gennaio 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 4 gennaio 2024

Clara (Imma Pirone) non sa se dare il permesso ad Alberto (Maurizio Aiello) di prendersi Federico, temendo che poi potrebbe non riavere più il bambino. Viola (Ilenia Lazzarin) soffre molto perché, nonostante stia facendo di tutto, non riesce a ricomporre la frattura che si è creata con il piccolo Antonio (Edoardo Scafora). Diego (Francesco Vitiello) cerca di contattare Ida (Marta Anna Borucinska), non sapendo che la famiglia di quest’ultima la tiene praticamente prigioniera… Seguici su Instagram.