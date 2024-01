Un posto al sole: Nunzio e Rossella di nuovo vicini, ma Riccardo… | Anticipazioni

Proprio stasera (19 gennaio) parte a Un posto al sole una nuova fase della “storia infinita” tra Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Nunzio (Vladimir Randazzo), storia che da tempo imperversa nella soap partenopea di Rai 3. Tutto inizierà da un evento potenzialmente tragico…

Al Caffè Vulcano, il giovane Cammarota avrà infatti a che fare con dei brutti ceffi e, proprio quando sembrerà che il ragazzo sia riuscito a risolvere la situazione, si ritroverà invece coinvolto in un vero e proprio pestaggio!

Il nostro Nunzio sarà a quel punto ricoverato in ospedale e lì troverà le amorevoli cure di Rossella, con la quale tornerà ad essere più unito che mai. Ma… fino a quando? Durerà pochissimo, anche perché Riccardo intuirà l’alchimia che ancora esiste tra la sua fidanzata e lo chef… reagendo non benissimo!

A quel punto, Rossella dovrà rassicurare il suo boyfriend per scacciare la nube che si è intromessa tra loro. Dopodiché, la giovane dottoressa tornerà a dedicarsi anima e corpo all’organizzazione del loro matrimonio, che – come sappiamo – è previsto in primavera.

Nunzio però non riuscirà così facilmente a scrollarsi di dosso il momento di grande vicinanza vissuto con Rossella e nelle prossime settimane lo vedremo intento alla riflessione: una riflessione che lo porterà a sentirsi sempre più solo e anche a un… colpo di testa!

Intanto, occhio a Riccardo che rivedrà a sorpresa un volto a lui noto… Cosa succederà? Seguici su Instagram.