Beautiful: a Carter piace essere “amico” di Katie | Trama 15 febbraio 2024

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 15 febbraio 2024

Nonostante sia ancora turbato per essere stato lasciato a sorpresa da Quinn Fuller (Rena Sofer), Carter Walton (Lawrence Saint-Victor) sembra trovare piacere nella sua amicizia con Katie Logan (Heather Tom). Intanto Thomas Forrester (Matthew Atkinson), dopo essersi rimproverato per essersi lasciato andare a fantasie su Hope Logan (Annika Noelle), gioisce con sua sorella Steffy per via del ricongiungimento dei loro genitori…