Beautiful: Brooke, tutti sono in ansia per lei | Trama 17 febbraio 2024

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 17 febbraio 2024

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Thomas (Matthew Atkinson) annunciano che Ridge (Thorsten Kaye) è tornato con Taylor (Krista Allen). Eric (John McCook), Paris (Diamond White), Katie (Heather Tom) e Carter (Lawrence Saint-Victor) si preoccupano per Brooke (Katherine Kelly Lang). Quest’ultima e Liam (Scott Clifton) insistono con Hope (Annika Noelle) che Douglas non dovrebbe stare con Thomas. Intanto Deacon (Sean Kanan) cerca di mettere in riga Sheila (Kimberlin Brown) per evitare che gironzoli in giro rischiando di essere scoperta; la Carter sembra peraltro essere molto presa dal loro rapporto di amanti…. Seguici su Instagram.