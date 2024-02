Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 22 febbraio 2024

Hope (Annika Noelle) sprona Brooke (Katherine Kelly Lang) a non perdere le speranze con Ridge (Thorsten Kaye). Per motivi diversi, sia quest’ultimo che Thomas (Matthew Atkinson) tengono Taylor (Krista Allen) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) all’oscuro sulla questione della telefonata ai servizi per i minori. Scatta un nuovo bacio tra Katie (Heather Tom) e Carter (Lawrence Saint-Victor)… Seguici su Instagram.