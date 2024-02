Beautiful: Brooke dice no a Deacon. Ma Hope la invita a… | Trama 26 febbraio 2024

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 26 febbraio 2024

Brooke (Katherine Kelly Lang) declina la proposta di matrimonio di Deacon (Sean Kanan); Hope (Annika Noelle), a cui non dispiacerebbe vedere i genitori insieme, la invita comunque a tenere la porta aperta con lui, magari in futuro sarà pronta. Intanto Bill (Don Diamont), che sembra non considerare la possibilità che Brooke lo rifiuti, assicura a Liam (Scott Clifton) che, una volta al fianco della Logan, farà in modo di allontanare Hope da Thomas (Matthew Atkinson)…