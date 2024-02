Beautiful, anticipazioni dal 12 al 17 febbraio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 12 a sabato 17 febbraio 2024

Brooke dichiara di non aver ancora rinunciato a Ridge e non vuole sentire ragioni. Intanto Carter confida a Katie che la storia con Quinn è ormai finita e lei lo sorprende baciandolo appassionatamente. Intanto Thomas racconta a Hope che Ridge e Taylor sono tornati insieme e in un momento di follia tra i due scoppia la passione. O è stata solo una fantasia di Thomas?

In preda alla disperazione per essere stata lasciata dal marito, Brooke è tentata dall’alcol, ma Liam è pronto a impedire che faccia passi falsi. Thomas continua a dare segni di instabilità psichica: dopo aver clonato la voce di Brooke per fingere una denuncia agli assistenti sociali, sogna di baciare appassionatamente Hope.

Steffy, ignara dell’instabilità psichica di Thomas, è felicissima che il padre abbia giurato amore a sua madre ad Aspen e festeggia con il fratello. Brooke, distrutta dal dolore per aver perso Ridge, è tentata dall’alcol e solo l’intervento di Liam evita una catastrofe. Lui promette di non informare della cosa Hope, che intanto consola la madre.

Brooke continua a non capacitarsi del perché Ridge sia così arrabbiato con lei da lasciarla. Katie corteggia Carter. che sembra gradire. Thomas e Steffy convocano una riunione di famiglia alla Forrester, per annunciare che Ridge ha lasciato Brooke e si è rimesso insieme a Taylor.

Eric coglie l’occasione per informare tutti che Quinn ha lasciato la Forrester e Carter per confessare che se ne è andata, lasciando anche lui. Intanto Brooke si fa consolare da Hope e da Liam, non riuscendo a capire quale possa essere il vero motivo che ha spinto Ridge a lasciarla per gettarsi tra le braccia di Taylor.

Hope va ad affrontare Steffy, accusando lei e sua madre di aver letteralmente rubato il marito a Brooke e minacciandola di fare tutto il possibile per fargliela pagare. Hope e Steffy difendono ed esaltano il primato dell’unione di Ridge con le rispettive madri e ovviamente è Steffy a poter cantare vittoria. Brooke è profondamente angosciata per aver perso Ridge e Liam cerca di starle accanto.

Deacon vede Bill come suo acerrimo rivale e confida a Sheila di temere che lui cerchi di riavvicinarsi a Brooke suscitando la gelosia della donna. Carter è ancora incredulo e amareggiato per la fine della sua relazione.