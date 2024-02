Beautiful, anticipazioni dal 26 febbraio al 2 marzo 2024

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 26 febbraio a sabato 2 marzo 2024

Bill comunica a Liam la sua decisione di farsi avanti con Brooke per riconquistarla; il figlio gli suggerisce di essere cauto, ma Bill non lo ascolta. Si dichiara a Brooke e riceve lo stesso trattamento che lei ha riservato a Deacon.

Con grande pazienza e grazia, Brooke ripete anche a Bill ciò che aveva detto precedentemente anche a Deacon, ovvero che Ridge è l’unico uomo della sua vita. Ridge e Taylor fanno programmi per il futuro nella casa sulla spiaggia, ma Ridge è turbato per il fallimento del suo matrimonio con Brooke.

Hope e Paris sorprendono Thomas seminudo mentre si sta cambiando nel suo ufficio, e rimangono colpite dalla sua prestanza fisica. Dietro insistenza dell’amica, Hope ammette di trovarlo molto attraente.

Paris si lascia sfuggire con Thomas l’apprezzamento di Hope proprio nei confronti di lui, e Thomas ne approfitta per chiedere a Hope se abbia mai fantasie su di lui, come lui le ha su di lei. Nel frattempo, Liam e Brooke si confrontano sulle rispettive e simili preoccupazioni per Hope, che sembra ormai plagiata da Thomas.

Hope sembra pronta a concedere a Thomas completa fiducia sia sul lavoro che in famiglia, assecondando il suo ruolo ormai preminente nella vita di Douglas. Hope trova il manichino con le proprie fattezze nell’ufficio di Thomas. Quando gli chiede spiegazioni, lui sostiene di non sapere come possa essere finito lì, che qualcun altro deve avercelo portato a sua insaputa.

Hope crede a Thomas, che sostiene di non sapere come mai un manichino con le fattezze di Hope si trovi nel suo ufficio, ed inoltre lo difende quando Brooke esprime la preoccupazione che Thomas sia di nuovo ossessionato da lei. Thomas, in effetti, ha ricominciato ad avere delle fantasie su Hope. Liam chiede a Douglas di tornare a casa.

Douglas vuole rimanere a vivere da Eric e Thomas, e si rifiuta di tornare a casa con Liam. Sheila cerca intimità con Deacon dopo che lui, esattamente come Bill, è andato a offrire il suo amore a Brooke, che lo ha disilluso.