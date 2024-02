Beautiful, anticipazioni dal 4 al 9 marzo 2024

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 4 a sabato 9 marzo 2024

Katie si lascia sfuggire con le sorelle che potrebbe esserci un nuovo uomo nella sua vita senza rivelare che si tratta di Carter. Liam porta Douglas a trovare Hope in ufficio e la trova mentre sta facendo da modella a Thomas, una situazione che lo ingelosisce.

È la vigilia dell’anteprima della nuova collezione di Hope e lei, tesissima, lavora senza sosta per ultimare i modelli. Steffy riceve in ufficio la visita di Finn e quando arriva Thomas si rende conto che lui sta ricominciando ad essere ossessionato da Hope.

Thomas inizia a nutrire false aspettative su futuro insieme a Hope. Liam va a trovare la moglie, preoccupato della piega che stanno prendendo i suoi rapporti con Thomas. Le ricorda quello che hanno dovuto passare per colpa sua, tutte le lacrime versate, ma Hope sembra ormai soggiogata da Thomas.

Hope sembra ormai soggiogata da Thomas come era accaduto anche in passato e crede che lui ormai sia davvero una persona diversa. Tornando a casa dal lavoro al ristorante, Deacon trova Sheila pronta a festeggiare in piena regola la notte di Halloween con lui. Lauren Fenmore ha un incontro d’affari con Eric alla Forrester.

Lauren ed Eric brindano al fatto che nessuno dovrà più preoccuparsi a causa di Sheila, ricordando le sue tante malefatte che nel corso degli anni hanno funestato la storia delle loro famiglie.

Nessuno, tranne Deacon, sa che lei è ancora viva e che ha tutta l’intenzione di inseguire i suoi obiettivi di rivalsa per un passato che lei ricorda ben diversamente. Alla Forrester, tutto è pronto per l’anteprima della collezione della linea “Hope for the Future”. Steffy e Katie intrattengono i giornalisti e gli acquirenti.

Mentre Thomas e Zende danno gli ultimi ritocchi agli abiti e danno indicazioni alle modelle, Carter flirta con Katie.