Beautiful, anticipazioni americane: Eric e Donna di nuovo sposi

Nelle puntate americane di Beautiful, Eric Forrester e Donna Logan sono di nuovo marito e moglie, a distanza di molti anni dal loro primo matrimonio. Ricordate? La passione esplose dopo che “la Logan di mezzo” era stata abbandonata da poco sull’altare da Thorne Forrester; quest’ultimo, grazie a Katie Logan, aveva scoperto che Donna lo aveva sedotto solo per vendicarsi di sua madre, Stephanie Forrester.

Eric era ancora sposato con Stephanie, sebbene in crisi, a tal punto di essere oggetto delle attenzioni anche di Jackie Marone che, tuttavia, venne facilmente soppiantata dalla più giovane rivale. La tresca segreta di Eric e Donna venne pubblicamente alla luce quando un paparazzo fotografò lo stilista, senza vestiti, sul cornicione dell’appartamento dell’amante, intento a nascondersi durante una visita a sorpresa da parte della sua legittima consorte.

All’epoca, l’unione tra Eric e Donna venne osteggiata da tutti i Forrester, sebbene la coppia riuscì a convolare a giuste nozze. Il matrimonio durò alcuni anni prima che il magnetismo di Eric verso Stephanie tornasse a farsi sentire: ferita, Donna fece in modo di ottenere con il divorzio il 12,5% della Forrester Creations, ovvero la metà delle quote in mano al marito. Donna vendette poi il pacchetto azionario a Bill Spencer, desideroso di mettere di nuovo le mani su un pezzo della casa di moda.

Da allora le cose sono molto cambiate: Stephanie è morta, Donna ha avuto un breve matrimonio con il suo amore del liceo, Justin Barber, continuando poi per il resto del tempo ad amare nell’ombra Eric, in attesa di una nuova chance… che è finalmente arrivata!

Dopo aver convissuto per oltre un anno senza la fede al dito, Eric ha deciso di ufficializzare di nuovo la loro unione, come coronamento della sua completa guarigione. Se infatti avete seguito le nostre anticipazioni dagli USA, saprete che il patriarca è sopravvissuto ad una misteriosa malattia (mai del tutto identificata, sebbene, ad un certo punto, si sia parlato di male oncologico), così da potergli salvare la vita, come prevedibile, tramite una cura miracolosa (anch’essa descritta solo per sommi capi). Autore del salvataggio è stato John Finnegan, che, da medico di medicina d’urgenza, è diventato un altro esempio di tipico dottore “tuttofare” che spesso caratterizza i camici bianchi delle soap opera.

Insomma, tutto bene quello che finisce bene, sebbene la storyline si è così rivelata solo un esercizio di interpretazione drammatica per gli attori coinvolti, senza un vero proprio impatto duraturo nella soap: tutta la vicenda sembra essere stata archiviata senza conseguenze e senza aver cambiato davvero lo stato delle cose.

L’unica eccezione è lo stato civile di Eric e della sua Donna: sull’onda della rassicurante prognosi, Eric ha voluto celebrare la sua signora, che tanto gli è stata vicina durante la malattia. E così, organizzando un improvvisato party di famiglia, l’uomo ha chiesto la mano della Logan, sposandola seduta stante nell’ormai usuale salotto, durante una cerimonia dell’ultimo minuto guidata da Carter Walton, ormai da tempo tornato nelle grazie di Eric (come se la parentesi Quinn Fuller non fosse mai esistita). Seguici su Instagram..