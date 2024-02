Il paradiso delle signore 8: Maria vuole dire tutto a Vito | Trama 16 febbraio 2024

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di venerdì 16 febbraio 2024

Salvatore (Emanuel Caserio) è ancora convinto che Elvira (Clara Danese) pensi segretamente a lui. Vittorio (Alessandro Tersigni) rimane spiazzato dalla proposta di Marcello (Pietro Masotti). Marta (Gloria Radulescu) non è soddisfatta del servizio fotografico fatto alle ragazze madri e queste foto finiscono in mano a Vittorio. Tom parte per Londra lasciando Marta in sospeso mentre Clara (Elvira Camarrone) motiva Alfredo (Gabriele Anagni) ad insistere sui suoi sogni. Maria ha deciso di raccontare tutta la verità a Vito (Elia Tedesco). Seguici su Instagram.