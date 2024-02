Il paradiso delle signore 8: Maria cerca la pace con Vito, ma lui… | Trama 23 febbraio 2024

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di venerdì 23 febbraio 2024

Tutti al Paradiso sono in apprensione per l’intervento di Silvana (Elodie Treccani) che avverrà quel giorno. Irene (Francesca Del Fa) intanto chiede a Crespi (Emanuele Turetta) di poter finanziare il progetto di Alfredo (Gabriele Anagni) a sua insaputa. Marta (Gloria Radulescu) ha preso una decisione riguardo Tom e ringrazia Vittorio (Alessandro Tersigni) per l’aiuto dato al servizio fotografico. Maria (Chiara Russo) spera di poter fare pace con Vito (Elia Tedesco), ma il siciliano mantiene ancora le distanze e prende infine una sofferta decisione sulla loro relazione. Seguici su Instagram.