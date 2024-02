Il paradiso delle signore 8: Marta, con Tom rottura definitiva! | Trama 26 febbraio 2024

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di lunedì 26 febbraio 2024

Leonardo Crespi (Emanuele Turetta) non molla la presa con Irene (Francesca Del Fa) e le propone una nuova collaborazione. Alfredo (Gabriele Anagni) invece, mosso dall’ambizione, vuol chiedere aiuto a Marcello (Pietro Masotti) per un finanziamento riguardante il suo progetto. Delia (Ilaria Maren) è giù di morale poiché non potrà festeggiare il compleanno con la sua famiglia; Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) ha un’idea per non farle sentire la solitudine.

Marta (Gloria Radulescu) ha preso la sua decisione: la rottura con Tom è definitiva. La Guarnieri comunica la notizia a Vittorio (Alessandro Tersigni) e a Matilde (Chiara Baschetti), provocando in quest'ultima ancora più insofferenza. Vito (Elia Tedesco) ha lasciato Maria (Chiara Russo) e si sfoga con l'amico Alfredo, mentre Ciro (Massimo Cagnina) viene a sapere che il matrimonio di sua figlia non sarà più celebrato.