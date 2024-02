Il Paradiso Delle Signore 8: Marta non sa cosa prova per Vittorio | Trama 27 febbraio 2024

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di martedì 27 febbraio 2024

Matilde (Chiara Baschetti) fa una proposta a Vittorio (Alessandro Tersigni) per aiutare Marta (Gloria Radulescu) nel suo progetto della casa famiglia. Ciro (Massimo Cagnina) è deluso da ciò che è successo tra Maria (Chiara Russo) e Vito (Elia Tedesco) e si scontra con la moglie. Marcello (Pietro Masotti) ha valutato la proposta di Alfredo (Gabriele Anagni) ed è pronto per dargli una risposta. Irene (Francesca Del Fa) ha deciso se collaborare o meno con Crespi (Emanuele Turetta) e non resta che comunicarlo al suo fidanzato. Umberto (Roberto Farnesi) non accetta i successi di Vittorio e cerca di boicottarlo ad ogni costo. Marta infine capisce cosa prova per Vittorio. Seguici su Instagram.