Il paradiso delle signore 8: Concetta prende una decisione molto forte | Trama 28 febbraio 2024

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di mercoledì 28 febbraio 2024

Clara (Elvira Camarrone) riceve la gratitudine di Alfredo (Gabriele Anagni) per averlo sempre sostenuto con la sua amicizia. Umberto (Roberto Farnesi) deve incontrare l'imprenditore Hofer a Milano. Irene (Francesca Del Fa) incontra Crespi senza dire nulla al fidanzato e l'atmosfera tra i due si accende. Ciro (Massimo Cagnina) non capisce come Concetta (Gioia Spaziani) possa essere dalla parte di Maria (Chiara Russo) dopo quello che è successo e dopo il tradimento di lei. Per mamma Puglisi è inevitabile rimanere accanto alla figlia in questo momento e per questo motivo prende una decisione molto forte che porterà delle conseguenze.