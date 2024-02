Il paradiso delle signore 8: Marta infastidita da Vittorio e Matilde | Trama 29 febbraio 2024

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di giovedì 29 febbraio 2024

Marta (Gloria Radulescu) capisce di essere ancora attratta da Vittorio (Alessandro Tersigni) e durante l’asta di beneficenza, nonostante l’importanza dell’evento, non riesce a godersi a pieno il tutto poiché distratta dalla complicità della nuova coppia. Alla Caffetteria intanto è tutto pronto per la festa a sorpresa di Delia (Ilaria Maren). Irene (Francesca Del Fa) invece continua a non dire ad Alfredo (Gabriele Anagni) di essersi incontrata con Crespi (Emanuele Turetta). A casa Puglisi c’è aria di tempesta: marito e moglie non riescono a trovare un punto di vista comune su quanto accaduto tra Vito (Elia Tedesco) e Maria (Chiara Russo). Seguici su Instagram.