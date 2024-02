Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Armando avrà un nuovo amore?

A Il paradiso delle signore, da quando Agnese (Antonella Attili) è a Londra e la loro romanticissima storia è volata via con lei in aereo, non c’è donna che possa far battere il cuore di Armando (Pietro Genuardi), dedito al lavoro e ai suoi figliocci Marcello (Pietro Masotti), Salvatore (Emanuel Caserio) e alla nipote Rosa (Nicoletta Di Bisceglie).

Ma perché rinunciare per sempre all’amore quando ci sono i ragazzi che pensano al loro “vecchio”? Si dà il caso infatti che nipote e figliocci si daranno da fare per lo zio e faranno in modo di cercare una dolce compagnia per il buon capo magazziniere. La donna che Marcello, Rosa e Salvatore sceglieranno per Armando risponderà alla lettera e vorrà incontrare il nostro protagonista.

Rosa allora avrà un’idea per convincere lo zio ad incontrare Alba, la misteriosa corteggiatrice. Dunque i due maturi cuori solitari si conosceranno per davvero? La risposta è sì: Armando vedrà la misteriosa donna e si farà strappare un secondo appuntamento a cena. Tutte rose e fiori o qualche borbottio da parte del Ferraris?

Alla fine Armando si lascerà convincere a incontrare Alba una seconda volta, ma quando starà per arrivare all'appuntamento farà una scoperta inaspettata sulla donna! Di cosa si tratterà?…