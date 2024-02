Il paradiso delle signore 8, anticipazioni dal 12 al 16 febbraio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio 2024

Ascoltando le veneri, Marcello ha un’idea per un possibile investimento del Paradiso. Umberto ha pronti i biglietti per il viaggio in America di Matteo e Silvana. Portelli è costretto a mentire al fratello e soffre di questo. Tom propone a Marta di aprire un’agenzia di pubblicità insieme a San Francisco, ma lei continua ad avere molti dubbi su di lui.

Vito si propone come sostituto di Matteo, per tutto il tempo che lui sarà in America con la madre. Clara suggerisce ad Agata di esporsi un po’ di più con Roberto per capire quali siano i suoi sentimenti. Marcello e Salvo vogliono cercare una nuova fidanzata per Armando, ma Rosa non sembra molto convinta. Umberto, preoccupato per Marta, decide di indagare su Tom, mentre lei ha preso una decisione riguardo al suo futuro a Milano. Per caso, si incontra con Vittorio e gli presenta Tom. Matteo, intanto, affida i suoi tormenti a Don Saverio.

Tom continua a corteggiare Marta, ma lei rimane sulla difensiva e nel frattempo Umberto ha scoperto qualcosa sul suo conto. Prosegue il piano di Salvatore e Marcello di trovare una fidanzata ad Armando, all’insaputa del magazziniere. Intanto anche Rosa sembra cedere ai due. Matteo è in partenza per l’America e chiede a Maria di vedersi per salutarla.

Matteo è in partenza per l’America e saluta Marcello e i suoi amici più cari. Nel frattempo Maria sta seriamente pensando di raccontare di lui a Vito. Barbieri, intanto, coinvolge sempre di più Rosa nel suo piano per accasare Armando e i due entrano in confidenza ancora di più. Roberto intuisce che Agata ha un debole per lui e cambia atteggiamento nei suoi confronti.

Salvo continua a essere convinto che Elvira pensi ancora a lui. Marcello fa la sua proposta di investimento a Vittorio, che rimane spiazzato. Marta vede le foto sviluppate del suo servizio fotografico alle ragazze madri, ma non ne è entusiasta. Nel frattempo le foto finiscono anche nelle mani di Vittorio. Clara motiva Alfredo a seguire il suo vero sogno. Tom parte per Londra e Marta lo lascia in sospeso. Maria decide di incontrare Vito per parlargli. Seguici su Instagram.