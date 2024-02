Il paradiso delle signore 8, anticipazioni dal 26 febbraio al 1° marzo 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 26 febbraio a venerdì 1° marzo 2024

Leonardo Crespi propone una nuova collaborazione a Irene, mentre Alfredo vuole chiedere aiuto a Marcello per ottenere i finanziamenti per la realizzazione del suo progetto imprenditoriale. Delia è triste all’idea di festeggiare il compleanno senza la sua famiglia e Rosa ha un’idea per farla sentire meno sola. Marta informa Vittorio e Matilde che ha lasciato Tom e aumenta l’insofferenza di Matilde nei suoi confronti. Vito si sfoga con Alfredo dopo la rottura definitiva con Maria. Nel frattempo Ciro scopre che il matrimonio della figlia è saltato.…

Matilde fa una proposta a Vittorio per aiutare Marta nella realizzazione del suo progetto. Ciro si scontra sia con Concetta che con Maria per quello che è successo con Vito. Marcello ha deciso se aiutare o no Alfredo con il suo progetto. Anche Irene ha una risposta alla richiesta di collaborazione da parte di Crespi e vorrebbe essere sincera con il suo fidanzato, ma non ci riesce. Umberto continua a tessere la trama del suo piano contro Marcello. Marta capisce finalmente cosa prova davvero per Vittorio.

Alfredo ringrazia Clara per aver sempre creduto in lui. Umberto è contattato dall’imprenditore Hofer: presto sarà a Milano per incontrarlo. Irene incontra Crespi a insaputa di Alfredo e l’atmosfera tra i due si riscalda. Ciro non accetta il fatto che Concetta sostenga Maria, ma dato che lei non riesce a non stare vicino alla figlia, tra i due si accende una discussione che porta Concetta a prendere una decisione molto dura.

È il giorno dell’asta di beneficenza e Marta è molto emozionata, anche se non riuscirà a godersi a pieno l’evento, distratta da Vittorio e Matilde più innamorati che mai. In Caffetteria tutto è pronto per la festa a sorpresa organizzata per Delia. Irene continua a mentire ad Alfredo sul suo incontro con Crespi. In famiglia Puglisi il clima non è sereno, ma né Ciro né Concetta sono pronti a rivedere le proprie posizioni.

Per allontanarsi da Vittorio, Marta sta pensando di raggiungere Adelaide a Ginevra. Umberto incontra Hofer per dargli tutti i dettagli del suo piano contro Marcello. Alfredo fa una brutta scoperta e prende una decisione sul suo futuro con Irene. Marcello viene a sapere che il matrimonio tra Maria e Vito è stato annullato per colpa del fratello. Nel frattempo Matteo torna dall'America e scopre che Maria ha lasciato Vito. Ciro, intanto, ha l'ennesima discussione con Concetta, ma questa volta succede qualcosa di inaspettato..