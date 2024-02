Il paradiso delle signore 8, anticipazioni dal 4 all’8 marzo 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 4 a venerdì 8 marzo 2024

Dopo il ricovero in ospedale per un malore, Ciro torna a casa, ma le difficoltà in famiglia non sono superate. Irene prova ad avvicinare Alfredo senza grandi risultati. Al Paradiso, Vittorio, come ogni anno, ha intenzione di organizzare qualcosa per l’8 marzo e questa volta chiede alle Veneri come vorrebbero festeggiarlo. Umberto procede nel suo piano contro Marcello e, dopo aver contattato Bastian Hofer, un imprenditore tedesco, spiega a Matteo quali mosse dovrà fare. Maria rivede Matteo dopo il suo ritorno e l’emozione è palese; intanto cerca un riavvicinamento col padre.

Ciro fa un passo avanti verso Concetta, ma ancora non è pronto a perdonare Maria. Nel frattempo Vittorio, accortosi del malumore della ragazza, decide di parlarle. Clara suggerisce a Irene un modo per avvicinarsi ad Alfredo. Al Paradiso, per festeggiare l’8 marzo, le Veneri propongono di invitare il maestro Manzi, conduttore della trasmissione Non è mai troppo tardi, per parlare della dispersione scolastica femminile. Matteo vuole affrontare Vito di persona e riesce a strappargli un appuntamento.

Maria sceglie di non dire nulla al padre della lite tra Matteo e Vito la sera prima, mentre Marcello, dopo aver ascoltato il fratello, decide di andare a parlare con Vittorio per spiegargli cosa è successo. Tuttavia, nonostante i problemi dovuti alle tensioni tra Vito e Matteo, le iniziative del Paradiso vanno avanti. Tancredi offre il suo prezioso sostegno a Marta, nell’organizzazione della casa-famiglia e lui stesso riceve un aiuto inaspettato. Marcello conosce Hofer e gli chiede di poter parlare di affari. Finalmente Irene e Alfredo riescono ad avere un confronto sereno. Nel frattempo, Matteo decide di affrontare Ciro.

Marcello vuole presentare Hofer a Conti per proporgli un affare con lui: il piano di Umberto sembra procedere per il meglio. Al Paradiso arriva la madre di Tullio, la signora Giuditta, che darà del filo da torcere a Elvira. Ciro, intanto, si è ripreso ed è tornato al lavoro, ma è ancora molto turbato dall’incontro con Matteo. Salvatore, però, lo fa riflettere e lui, toccato nel profondo, decide di parlare con Maria.

Dopo la riconciliazione tra Maria e il padre, a casa Puglisi è tornato il sereno e, per la Festa della Donna, Ciro vuole organizzare una cena. Alfredo progetta di montare il suo cambio sulla bici di Clara per la sua prossima gara. La madre di Tullio riprende Elvira sotto gli occhi di Salvatore, che cerca di far capire alla venere che non merita di essere trattata a quel modo. Al Paradiso, intanto, si celebra l'8 marzo con il maestro Manzi, che tiene un discorso sull'importanza dell'istruzione per le donne. E mentre Marcello è già deciso sul da farsi, Vittorio mostra le sue perplessità in merito all'affare con Hofer. Umberto chiede così a Matteo di essere più convincente...