Il paradiso delle signore 8: Maria e Vito in crisi? | Anticipazioni

Nonostante ci siano tutti gli elementi per continuare a far funzionare la loro storia, Maria (Chiara Russo) non riesce proprio a far finta di nulla con Vito (Elia Tedesco) sul suo passato con Matteo (Danilo D’Agostino) è per questo che la stilista del Paradiso delle signore deciderà di raccontare al fidanzato tutto quello che è successo tra lei e Portelli. Come reagirà Lamantia dopo tutta la fatica che ha fatto per conquistare la Puglisi arrivando addirittura ad organizzare il matrimonio con lei?

Dopo la confessione di Maria, Vito sarà sconvolto e si sfogherà con Alfredo (Gabriele Anagni), mentre Clara (Elvira Camarrone) verrà a sapere della crisi tra i due e ne rimarrà stupita.

Nel frattempo Matteo e Silvana (Elodie Treccani) arriveranno in America, mentre Concetta (Gioia Spaziani) deciderà di incontrare il genero. Riuscirà la buona signora Puglisi a difendere le ragioni della figlia col fidanzato?

Quel che sappiamo è che sicuramente Concetta parlerà a Maria del suo incontro con Vito della sera prima, nonostante gli sforzi però, Lamantia sarà deciso a tenere a distanza Maria e lei ci soffrirà.

In seguito, Vito andrà da Maria per motivi di lavoro e i due si ritroveranno di nuovo vicini mentre il giorno dell’intervento di Silvana tutto il Paradiso sarà in apprensione per Matteo e sua madre.

Anche se tutti gli sforzi della Puglisi volgeranno ad una riconciliazione con Vito, lui la terrà ancora a distanza e alla fine prenderà una decisione definitiva sul loro rapporto. Come finirà tra i due promessi sposi? Ci vorranno meno di 38 capitoli per saperlo, non spegnete la tv!