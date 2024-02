Il paradiso delle signore 8: Maria e Vito “scoppiano”, ecco le reazioni

Colpo di scena al Paradiso delle signore! La coppia che sembrava essere inossidabile formata da Maria (Chiara Russo) e Vito (Elia Tedesco) è capitolata dopo la confessione della stilista al fidanzato! Vito allora ricorrerà all’aiuto dei suoi amici e si sfogherà con Alfredo (Gabriele Anagni) dopo la rottura definitiva con Maria. Nel frattempo Ciro (Massimo Cagnina) scoprirà che il matrimonio della figlia è saltato, ma come reagirà il capo famiglia ad una notizia del genere?

Naturalmente Ciro si scontrerà sia con Concetta (Gioia Spaziani) che con Maria; l’uomo infatti non riuscirà ad accettare il fatto che sua moglie possa sostenere la figlia. Eh sì: tra i due coniugi si accenderà una discussione che porterà la Puglisi senior a prendere una decisione molto dura. Sciopero bianco per la signora?

Nonostante in famiglia il clima non sarà sereno, né Ciro né Concetta saranno pronti a rivedere le proprie posizioni, intenti entrambi a difendere ognuno la propria. Nel frattempo Matteo (Danilo D’Agostino) tornerà dall’America e scoprirà che Maria ha lasciato Vito. Come reagirà il giovane alla notizia? Prepariamo i popcorn.

Ciro, intanto, avrà l’ennesima discussione con Concetta, ma questa volta succederà qualcosa di inaspettato! Crisi dei coniugi Puglisi all’orizzonte? Colpo di scena da parte di uno dei due? Seguici su Instagram.