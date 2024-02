La Promessa anticipazioni: Cruz torna alla tenuta e costringe Elisa ad andarsene!

Il ritorno improvviso della dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) a La Promessa sarà un ostacolo insormontabile per Elisa de la Vega (Lisi Linder), la baronessa di Grazalema, nelle prossime puntate italiane della soap iberica. L’amante segreta di Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) sarà infatti costretta a lasciare la tenuta in seguito ad un preciso ricatto…

La Promessa, news: il ritorno di Cruz

Come prima cosa, è bene segnalare che Cruz si presenterà nella tenuta familiare senza avvisare nessuno. A quel punto, Elisa si mostrerà abbastanza nervosa all’idea di avere nuovamente a che fare con la Ezquerdo, tant’è che litigherà sulla questione anche con il barone Alonso de Luján (Manuel Regueiro), che le aveva appunto promesso che la moglie avrebbe fatto ritorno a casa, dopo la degenza nel sanatorio, solo su suo consenso.

Dato che non otterrà da Alonso l’appoggio sperato, Elisa cercherà di chiedere aiuto a Lorenzo, il quale la inviterà a stare tranquilla. Tuttavia, col trascorrere dei giorni, il capitano De La Mata darà l’impressione di essere passato nuovamente dalla parte di Cruz, dato che nel corso di un dialogo con la cognata le farà presente che è arrivato il momento di usare la carte che le ha fornito per mettere in difficoltà la Baronessa.

La Promessa, spoiler: Cruz ricatta Elisa!

E così tale scenario non farà fatica a manifestarsi: possiamo infatti anticiparvi che Cruz farà in modo di restare da sola con Elisa e l’accuserà di avere assassinato il suo precedente marito, il Barone di Grazalema. Ovviamente, la De La Vega cercherà di rispedire l’accusa alla mittente, che dal canto sottolineerà di essere entrata in possesso di una lettera, scritta di suo pugno, dove ammetteva di avere avuto un ruolo nella strana dipartita del consorte.

Parole che faranno comprendere ad Elisa che è stata proprio Lorenzo a tradirla, visto che a lui aveva confidato cos’era davvero successo al marito. Insomma, all’improvviso Elisa capirà di essere stata ingannata e non avrà altra scelta se non quella di lasciare La Promessa per non finire in prigione…

La Promessa, trame: Elisa lascia la tenuta

Eh sì: al termine di un dialogo con Lorenzo, che ammetterà di averla ingannata perché non gli serve più per andare avanti nella sua guerra contro i Luján per tutto il male che gli hanno fatto, Elisa deciderà di andare via ma giurerà al capitano De La Mata che prima o poi tornerà nella sua vita e in quella di Cruz per vendicarsi.

Un addio improvviso quello di Elisa, che comunque riuscirà ad intascare la sua parte d’eredità del barone Juan (Alberto Gonzalez). Non resta dunque che attendere le prossime puntate per capire se, prima o poi, Elisa tornerà davvero a La Promessa per vendicarsi dei suoi due nemici… Seguici su Instagram.