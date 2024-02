La promessa, anticipazioni dal 19 al 23 febbraio 2024

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio 2024

Don Pedro propone a Salvador di trasferirsi a Milano per occuparsi del progetto sugli aeroplani. Manuel è titubante ma alla fine accetta. Martina è molto turbata per la situazione che si è creata con Beatriz. Anche Lope non sta passando un bel periodo e Jana si offre di aiutarlo.

A tavola Lorenzo elogia Catalina per le sue doti gestionali. Simona e Candela sono molto felici perché avranno un nuovo insegnante. Catalina ha dei dubbi sul comportamento di Lorenzo e ne parla con Manuel. Quest’ultimo dice a Catalina che lascerà la Spagna per andare a Milano, così si allontanerà da Jimena.

Martina si scusa con Beatriz ma Beatriz non accetta le sue scuse e la minaccia di rovinarle la vita. Simona e Candela iniziano le lezioni con Orengo. Catalina manifesta i suoi dubbi su Lorenzo anche ad Alonso.

Lorenzo dice a Elisa che vuole riuscire a conquistare la fiducia di Catalina. Petra confessa a Teresa perché è tanto devota alla marchesa…