La promessa, anticipazioni dal 4 all’8 marzo 2024

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 4 a venerdì 8 marzo 2024

Lorenzo tenta di spingere Curro a rivelare chi sia la persona che lo ha visto baciare Elisa. Curro non si lascia intimorire e non svela quello che sa.

Simona scopre che don Carlos guadagna per le lezioni che dà a lei e a Candela più di quanto le due donne sborsino realmente. Ne parlano con Pia che decide di scoprire chi sia il benefattore.

Costretta a cedere al ricatto di Beatriz, Martina organizza un picnic con Curro, dove non andrà per lasciarlo solo con Beatriz.

Su una rivista di moda, Maria trova un modello per il suo abito da sposa e le sue amiche studiano il modo per realizzarlo senza grosse spese.

Pia rivela a Jana di aver avuto una conversazione con Elisa per scoprire se fosse stata lei ad averle avvelenato il cibo, ma si convince di essersi sbagliata poiché Elisa non avrebbe avuto né il movente né l’opportunità per farle del male.

Manuel deve prendere una decisione per l’offerta arrivata dall’Italia, ma è molto combattuto… Seguici su Instagram.