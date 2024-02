La Promessa anticipazioni: il ritorno di Cruz

Nessuna soap può fare a meno per troppo tempo della sua dark lady principale. In questo non farà eccezione nemmeno La Promessa, visto che nel corso delle prossime puntate italiane i telespettatori assisteranno al ritorno improvviso della dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin). E, come facilmente prevedibile, questo scenario non piacerà affatto a Elisa de la Vega (Lisi Linder), la baronessa di Grazalema…

La Promessa, news: il ritorno di Cruz stupisce tutti

Le anticipazioni segnalano che Cruz si farà viva, a sorpresa, a La Promessa durante una cena, mostrandosi sorridente e raggiante, oltre che felice di poter riabbracciare, soprattutto, il figlio Manuel (Arturo Sancho) e il marito Alonso (Manuel Regueiro) al termine del periodo passato nel sanatorio.

Dopo ciò, la marchesa saluterà con tutti i convenevoli del caso anche la figliastra Catalina (Carmen Asecas), i nipoti Martina (Amparo Pinero) e Curro (Xavi Lock), la nuora Jimena (Paula Losada), il cognato Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) e, a sorpresa, persino la stessa Elisa.

In seguito alla cena, Cruz chiederà poi lumi alla fidata Petra Arcos (Marga Martinez) di ciò che è successo nella tenuta in sua assenza per poi tornare a prendere in mano le redini della stessa, ora che si è completamente ristabilita. Un modo di fare, quello di Cruz, che metterà in difficoltà Manuel…

La Promessa, trame: Cruz rimprovera Manuel

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Cruz non condividerà la scena di Manuel di delegare a Catalina l’intera gestione de La Promessa e non mancherà di farglielo notare, sottolineando che non può farsi dominare dai capricci della moglie Jimena, che a suo dire sta facendo leva sulla gravidanza per averlo sempre al suo fianco e soggiogarlo quando le conviene.

Tuttavia, Manuel non ascolterà il consiglio materno e dirà che non vuole perdersi nemmeno un minuto del bambino che Jimena ha in grembo, motivo per il quale non ne vorrà proprio sapere di prendere le redini del comando al posto di Catalina. Comunque sia, la più infastidita dal comportamento di Cruz sarà ovviamente la nemica Elisa…

Elisa sarà molto arrabbiata poiché, stando agli accordi presi, Cruz sarebbe dovuta uscire dal sanatorio soltanto previo suo consenso, quindi la donna non ci penserà due volte prima di recriminare ad Alonso di non avere rispettato la parola data. In ogni caso, il marchese non si lascerà intimidire dalla Baronessa di Grazalema e le comunicherà che Cruz resterà a La Promessa, in quanto completamente rimessasi in sesto dopo il suo “blackout mentale”.

A quel punto, Elisa cercherà appoggio nel suo amante Lorenzo, che a sorpresa sarà distante e sembrerà essere in combutta proprio con Cruz ai danni della baronessa. Ma fino a che punto il De La Mata manderà avanti il suo doppio gioco e per quale motivo?