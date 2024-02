Mare fuori 4: la quarta stagione della fiction arriva su Rai 2

Dopo il debutto da record su RaiPlay dello scorso 1° febbraio, quando sono stati resi disponibili i primi sei episodi, ieri sera a mezzanotte sono usciti i restanti sei episodi, mentre stasera (mercoledì 14 febbraio) Mare Fuori 4 arriverà anche su Rai 2 con i primi due capitoli.

Nella quarta stagione della serie, i personaggi principali vivono una situazione simbolica, come se fossero in mezzo al mare aperto. Rosa, Carmine, Mimmo, Kubra, Dobermann, Cucciolo e Micciarella si rendono conto di non poter più fare affidamento sull’ancora sicura della famiglia.

Si ritrovano soli, spinti dalla corrente verso l’ignoto. Ora, ogni giorno devono affrontare le proprie paure più profonde per navigare attraverso la vita. Non hanno più l’amore incondizionato della famiglia al loro fianco, ma contano sull’affetto degli amici con cui hanno scelto di condividere questo viaggio.

In opposizione a questa narrazione, si trovano Pino (Ar Tem), Edoardo (Matteo Paolillo), Cardiotrap (Domenico Cuomo), Giulia (Clara Soccini) e Silvia (Clotilde Esposito), i quali continuano a vivere le implicazioni, sia positive che negative, dei legami familiari che ancora influenzano profondamente le loro vite.

È arrivato il momento di affrontare la crescita personale, comprendendo appieno chi si aspira a diventare e quali obiettivi ci si prefigge. La maggioranza dei detenuti è ora maggiorenne e il cambiamento è ineluttabile. Tuttavia, la crescita personale rimane una decisione che richiede coraggio.

È cruciale prendere decisioni su come dirigere e orientare la propria vita, il proprio percorso. Chi evita questa scelta concede ad altri il potere di prenderla al suo posto. La libertà non è solo una realtà al di fuori delle mura di un carcere, ma rappresenta anche una conquista interiore che deriva dal coraggio di fare scelte autonome.

La fermezza della nuova direttrice, Sofia Durante (Lucrezia Guidone), costringe i giovani a fare una scelta essenziale: ribellarsi per preservare la propria autodeterminazione. Lo scontro tra il mondo degli adulti e quello dei giovani diventa inevitabile per scoprire la propria identità, definire chi si vuole diventare e trovare il coraggio di esprimerlo.

Nel cast, diretto dal regista Ivan Silvestrini, ritroveremo gran parte del cast della terza stagione. Tra gli attori presenti, troviamo Massimiliano Caiazzo (Carmine Di Salvo), Maria Esposito (Rosa Ricci), Matteo Paolillo (Edoardo Conte), Lucrezia Guidone (Sofia Durante), Carmine Recano (Massimo Valenti), Vincenzo Ferrera (Beppe), Ar Tem (Pino O’ Pazzo), Domenico Cuomo (Gianni Cardiotrap), Francesco Panarella (Luigi Di Meo, noto come Cucciolo), Giuseppe Pirozzi (Raffaele Di Meo, alias Micciarella), Salahudin Tijani Imrana (Diego, noto come Dobermann), Antonio D’Aquino (Milos), Alessandro Orrei (Mimmo), Clotilde Esposito (Silvia), Kyshan Wilson (Kubra), Clara Soccini (Crazy J), Antonio De Matteo (Lino), Agostino Chiummariello (Gennaro), Carmen Pommella (Nunzia), Gennaro Della Volpe/Raiz (Don Salvatore), Antonia Truppo (Maria Ricci), Desirée Popper (Consuelo) e Giuseppe Tantillo (Alfredo D’Angelo). A colmare il vuoto lasciato da alcuni attori amatissimi, come Nicolas Maupas, Valentina Romani e Carolina Crescentini, troviamo Luca Varone (Angelo), Yeva Sai (Alina) e Tea Falco (Loredana).

La sceneggiatura è nuovamente curata da Cristiana Farina e Maurizio Careddu, con il supporto di Angelo Petrella e Luca Monesi. Mare Fuori è già stato confermato per una quinta e sesta stagione e, almeno nel quinto capitolo, dovrà fare a meno della sua ideatrice, Cristiana Farina, che ha annunciato il suo coinvolgimento in un nuovo progetto e quindi l’impossibilità di partecipare alla scrittura dei nuovi episodi. Seguici su Instagram.