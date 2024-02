Tempesta d’amore, anticipazioni dal 18 al 24 febbraio 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 18 a sabato 24 febbraio 2024

Per accontentare Alexandra e salvare il posto di lavoro di Paul, Christoph accetta di licenziare Erik. Nonostante l’offerta di Werner di una buona buonuscita, Vogt reagisce malissimo…

Michael promette a Max di essere il suo testimone di nozze! Felici, i due uomini si recano insieme a Carolin e Vanessa alla cappella dove si svolgeranno le nozze…

Ora che il suo posto di lavoro è al sicuro, Henning organizza un evento di degustazione di vino e cioccolato, coinvolgendo anche Josie. Quest’ultima, però, finisce per bere un po’ troppo…

Furioso per l’imminente licenziamento, Erik accusa Christoph di aver salvato Paul solo perché ha bisogno del suo aiuto per coprire la propria acalculia. E, con grande disappunto di Saalfeld, Alexandra ascolta con grande interesse le accuse di Vogt…

Anche André è preoccupato per i tagli decisi da Alexandra e spera di ottenere informazioni sulle intenzioni della Schwarzbach grazie a Helene. Alexandra capisce subito le intenzioni della Richter, ma le rivela comunque quali sono i posti di lavoro sicuri…

Michael e Carolin sentono suonare l’organo di una chiesetta vuota. Organo che, secondo la leggenda, suona solo per gli innamorati! Sconvolto dall’accaduto, il medico chiede alla sua amata di sposarlo!

Dopo che Erik ha rivelato ad Alexandra l’acalculia di Christoph, Vogt viene licenziato in tronco. A terra, l’uomo teme che non gli venga nemmeno pagata una liquidazione e confessa a Josie di aver paura di non poterla più aiutare economicamente. La ragazza, però, gli fa coraggio…

Sconvolta dall’inaspettata proposta di matrimonio di Michael, Carolin la rifiuta e fugge via.

Prima della sua prima lezione di teoria, Gerry teme di non essere in grado di affrontare i contenuti del corso. A sorpresa, però, il ragazzo finisce per essere il migliore della classe, tanto da correggere pure gli amici che non rispettano il codice della strada. La prova pratica, però, si rivela ben diversa…

Dopo la rivelazione di Erik sulla sua acalculia, Christoph teme che Alexandra non lo prenda più sul serio come uomo d’affari. A sorpresa, invece, la donna mostra grande comprensione nei confronti del suo ex, che tira così un sospiro di sollievo. A sua insaputa, però, la Schwarzbach sta solo seguendo un piano premeditato…

Michael è mortificato per aver messo Carolin sotto pressione in quel modo. Al contempo, però, la donna si sente in colpa per averlo umiliato e prepara una dimostrazione d’amore per il medico…

Robert è preoccupato a causa del lungo silenzio di Lia e decide di andare in Italia per salvare la sua relazione. Werner – che sta per iniziare la riabilitazione – prova a convincere il figlio a restare e a sostituirlo al Fürstenhof. Inizialmente Robert non si lascia ammorbidire dalle richieste del padre, ma poi riceve una lettera da Lia…

Erik confessa finalmente a Josie di non essere il suo padre biologico! Sconvolta, la ragazza si chiude in se stessa. Leon, però, riesce a guadagnare la sua fiducia e finalmente la Klee si apre con lui, arrivando a baciarlo!

Henning ripone grandi speranze nella degustazione di vino e praline di cioccolato, in quanto si tratta della sua grande occasione per fare una buona impressione ai proprietari del Fürstenhof. Peccato solo che non solo Josie non si presenti, ma anche il vino sia in ritardo!

Lia comunica a Robert di volersi trasferire insieme a lui alle Maldive per lavorare in un hotel locale. Una proposta che fa infuriare Saalfeld…

Shirin si infuria quando scopre che Gerry è stato scoraggiato dal proprio insegnante di guida. Invece che affrontare lei stessa l’insegnante, la ragazza incoraggia però il suo amato a farsi valere…

Al Fürstenhof arriva Nina Gesang, una giovane e bella viticoltrice con cui Henning ha subito una discussione.

Christoph sorprende Alexandra con un’escursione in montagna, durante la quale i due ex riescono a dimenticare tutto e godersi la reciproca compagnia. Saalfeld chiede perdono alla donna per averla fatta soffrire in passato e lei lo perdona di buon grado. Poco dopo, però, l’uomo sorprende la Schwarzbach durante una telefonata dai contenuti sospetti…

Henning e Nina si riappacificano dopo l’iniziale discussione. La mattina seguente però, il sommelier sorprende la ragazza in una situazione imbarazzante…

Josie è molto confusa dal suo bacio con Leon, in quanto non è sicura si ami davvero il ragazzo o stia solo cercando consolazione. Dal canto suo Thormann teme che la Klee possa accusarlo di aver sfruttato il suo momento di difficoltà…