Tempesta d’amore, anticipazioni dal 3 al 9 marzo 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 3 a sabato 9 marzo 2024

Paul incarica l’investigatore privato di Christoph di cercare il padre di Josie. Quando Constanze lo scopre, capisce quanto il fidanzato ami ancora la sua ex e fa al ragazzo una proposta inaspettata…

Dopo aver tentato in tutti i modi di dissuadere Henning dal trasferirsi da Nina, Constanze capisce quanto il cugino sia felice con la nuova fidanzata e gli organizza una festa d’addio.

Alexandra cambia strategia: usa Erik – che è in debito nei suoi confronti – per far sapere in modo apparentemente casuale a Christoph quanto sta accadendo nell’azienda degli Schwarzbach. A quel punto Saalfeld affronta la donna, senza rendersi conto di essere caduto nella sua trappola!

Gerry vuole che Chantal porti gli anelli al matrimonio di Max e Michael. E così il ragazzo inizia ad addestrare l’animaletto…

Paul è sconvolto dalla proposta di Constanze di trasferirsi a Londra, dove la donna sostiene di aver trovato un lavoro promettente. Ben presto, però, la von Thalheim confessa la vera motivazione della sua decisione…

Con grande sorpresa di Alexandra, Christoph non rivela a Robert quanto da lui scoperto sugli Schwarzbach, A quel punto la donna tenta nuovamente di convincere l’albergatore ad appoggiare il loro progetto di trasformare parte del Furstenhof in appartamenti di lusso. E questa volta sembra avere successo…

Gerry è in ansia per l’esame per la patente, ma Shirin sa come aiutarlo!

Paul è sempre più combattuto riguardo all’idea di trasferirsi a Londra con Constanze e chiede consiglio a Max. Nel frattempo la donna cerca disperatamente un lavoro in Inghilterra, in quanto aveva solo finto di aver ricevuto un’offerta!

Alexandra e Christoph si baciano! Sconvolta, la donna respinge il suo ex, dichiarando di essere felicemente sposata e di non aver alcun interesse nei confronti dell’albergatore. Quest’ultimo è però ormai determinato a conquistarla…

Vanessa vorrebbe che lei e Max scrivessero loro stessi le promesse matrimoniali, finendo per scontrarsi col suo amato.

Gerry riesce a superare la sua ansia grazie a Shirin e sorprende quest’ultima con un regalo inaspettato.

Christoph propone ad Alexandra di andare insieme in vacanza. Una proposta che la donna respinge con veemenza! Quando però poco dopo l’albergatore le confessa i propri sentimenti, la Schwarzbach si rende conto di quanto l’uomo non le sia affatto indifferente…

Paul vorrebbe dichiararsi a Josie, ma lei gli rivela di essere felice insieme a Leon. A quel punto Lindbergh decide semplicemente di rivelare alla sua amata di aver deciso di trasferirsi a Londra con Constanze. Nel frattempo quest’ultima è sempre più terrorizzata all’idea che le proprie bugie vengano alla luce…

Alexandra è sempre più confusa dai propri sentimenti per Christoph. Come se non bastasse, proprio allora suo marito Markus compare a Bichlheim!

André è determinato a contrastare l’aggressiva campagna di vendita dei “Schoko-Götter”, che offrono praline di cioccolato a prezzi molto più bassi rispetto a Josie.

Michael cerca di distrarre Carolin dall’imminente udienza in tribunale contro la sua persecutrice. Quando il medico resta bloccato in ospedale, Vanessa decide di sostituirlo…

Josie e Leon soffrono per la loro rivalità professionale. Nella speranza di aiutarli a ritrovare il sereno, Yvonne organizza per loro una serata karaoke…

Inizialmente Christoph è felice per l’arrivo del suo vecchio amico Markus e decide di mettere da parte i suoi sentimenti per Alexandra. La situazione, però, cambia velocemente…

Hildegard decide di aiutare Gerry a fare pratica in vista dell’esame pratico della patente… con risultati inaspettati!

Benché Robert non creda ormai più nell'amore, accetta di fare da testimone di nozze a Michael.