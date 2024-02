Tempesta d’amore: Carolin si dà alla fuga e viene arrestata! | Anticipazioni italiane

Il peggior timore di Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) sta per diventare, purtroppo, realtà! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna si ritroverà infatti ancora una volta accusata ingiustamente, rivivendo un incubo che sperava di essersi lasciata alle spalle… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin deve derubare Michael

Da quando è stata in carcere da innocente per colpa delle bugie del suo ex marito, Carolin Lamprecht ha tentato in ogni modo di lasciarsi alle spalle quel capitolo crudele della sua vita e guardare avanti. Qualcuno, però, sta rendendo questa sfida impossibile…

La donna è infatti ricattata proprio dalla persona che dovrebbe invece aiutarla a rifarsi una vita: la garante della sua libertà vigilata: Anja Fröbel (Marie-Therese Futterknecht). E quest’ultima non sembra intenzionata a lasciare in pace la povera Lamprecht!

Dopo averle estorto denaro per mesi, la Fröbel ha infatti alzato ulteriormente il tiro, pretendendo che Carolin rubasse degli oppiacei dall’ospedale dove lavora Michael Niederbühl (Erich Altenkopf). Ed è stata proprio quest’ultima crudele richiesta a far precipitare tutto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin viene arrestata

Come sappiamo, la donna non è riuscita ad andare fino in fondo e ha finito per confessare tutto al medico. Benché sconvolto dalla situazione e deluso dalle bugie di Carolin, Michael sarà determinato ad aiutare la sua amata e ideerà uno stratagemma per smascherare i crimini della Fröbel. Purtroppo, le cose non andranno secondo i piani…

Eh sì perché non solo Anja si accorgerà della trappola, ma reagirà nel peggiore dei modi: denuncerà Carolin per violazione della libertà vigilata! E ora?

Terrorizzata all’idea di tornare in carcere, la Lamprecht verrà presa dal panico e farà la cosa peggiore: darsi alla fuga. Fuga che – come prevedibile – non durerà a lungo! Poco dopo, infatti, la donna verrà arrestata proprio sotto gli occhi di uno sconvolto Michael. E a quel punto per Carolin le cose si metteranno davvero male… Seguici su Instagram.