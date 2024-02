Tempesta d’amore, casting news: arriva NINA, il grande amore di Henning! | Anticipazioni italiane

Un periodo di grande cambiamenti è in arrivo per Henning von Thalheim (Matthias Zera)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore entrerà infatti in scena un personaggio destinato a cambiare per sempre la sua vita! Ecco di chi si tratta…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Henning si innamora di Nina

Proprio quando tutto sembrava essere perfetto nella sua vita, Henning si è trovato di fronte ad un vero e proprio ciclone: prima ha perso la sua amata Shirin (Merve Cakir) e poi si è trovato a lottare per il proprio lavoro.

Determinato a provare il proprio valore e salvarsi il posto, il sommelier ha dunque organizzato una degustazione di vini e praline di cioccolato. Peccato solo che i pregiati vini da lui ordinati non arriveranno in tempo!

Inutile dire che von Thalheim sarà furioso per l’accaduto e sarà determinato a chiudere i rapporti con l’azienda vinicola… almeno fino a quando non ne conoscerà la proprietaria! Quando la giovane e bella Nina Gesang gli comparirà davanti, Henning si innamorerà infatti a prima vista. E da quel momento nulla sarà più come prima…

Tempesta d’amore, casting news: Claudia Hinterecker interpreta Nina Gesang

Il personaggio di Nina Gesang verrà interpretato da Claudia Hinterecker, attrice tedesca classe 1986 molto attiva sia in campo televisivo che teatrale.

La giovane interprete debutterà a Tempesta d’amore nel corso nella puntata 3884 e resterà in scena solo per poche puntate. Nell’episodio numero 3890 Nina Gesang lascerà infatti il Fürstenhof… e non sarà da sola!

Occhi dunque puntati sui prossimi episodi di Tempesta d'amore per l'ingresso in scena di questo interessante personaggio.