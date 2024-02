Tempesta d’amore: Christoph e Alexandra dormono in baita e si avvicinano pericolosamente…. | Anticipazioni italiane

Sono passati quasi trent’anni dalla repentina e dolorosa fine della relazione tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer). Il fortissimo legame tra i due ex amanti, però, non sembra affatto essere scomparso… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra manipola Christoph

Da quando Alexandra è ricomparsa nella sua vita, per Christoph è stato come se il tempo fosse tornato indietro. Ritrovandosi di fronte la donna da lui lasciata quasi trent’anni prima per inseguire denaro e potere, ha infatti messo l’uomo di fronte alle conseguenze delle scelte di allora…

Letteralmente stregato dalla sua ex, Saalfeld sta trascorrendo con lei ogni istante libero, diventandone ogni giorno che passa sempre più affascinato. Peccato solo che la donna stia usando il suo ascendente su l’albergatore a proprio vantaggio…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph chiede perdono ad Alexandra

Determinata a manipolare il suo ex fino a trasformarlo in una marionetta nelle sue mani, Alexandra non solo continuerà a stare al gioco, ma accetterà anche di seguire Christoph in un’escursione in montagna che si concluderà con un pernottamento in baita…

Ebbene, sarà proprio tra le mura del romantico rifugio alpino che Saalfeld aprirà il cuore alla donna, confessandole di essere profondamente pentito per averla lasciata anni addietro. Una dichiarazione che prenderà la Schwarzbach in contropiede!

Colta alla sprovvista, Alexandra reagirà infatti con grande emotività, lasciando così trasparire che per lei Christoph è tutt'altro che un capitolo chiuso. Ma i sentimenti che chiaramente ancora la legano all'albergatore saranno superiori al suo odio?