Tempesta d’amore: Constanze e Paul in crisi! E sarà l’inizio della fine… | Anticipazioni italiane

Per riprendersi il “suo” Paul (Sandro Kirtzel) non ha esitato a compiere delle azioni criminali mettendo a rischio la sua carriera di avvocato. Non per questo, però, Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) accetta di essere una seconda scelta!

Sarà così che – quando nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza inizierà a sospettare che il fidanzato sia ancora innamorato di Josie Klee (Lena Conzendorf) – il loro rapporto andrà in crisi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze gelosa di Paul e Josie

Da quando ha conosciuto Paul, Constanze ha capito di aver trovato il compagno con cui desiderava passare il resto della vita. Ed è proprio grazie a questa incrollabile fiducia nel loro amore che la von Thalheim ha perdonato il tradimento del fidanzato con Josie. Ciò però non significa che la ragazza accetti di essere un semplice ripiego…

Se Paul le ha più volte ribadito di amarla e di aver scelto di stare con lei, Constanze sta infatti notando sempre più indizi che sembrano puntare in una direzione molto diversa: Lindbergh è ancora legatissimo alla sua ex! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze in crisi con Paul

Determinata a chiarire la situazione, la von Thalheim ha già provato a chiarire la situazione, ma il suo amato ha sempre garantito di non provare più nulla per la sua ex e di voler solo aiutare quest’ultima ad affermarsi professionalmente. Ma sarà la verità?

Inutile dire che la risposta è “no”… e lo capirà anche Constanze! Quando la ragazza scoprirà che Paul ha ordinato a Josie una pralina al sapore di “nostalgia”, capirà immediatamente che non si tratta di un sentimento scelto a caso.

Come se non bastasse, Leon (Carl Bruchhäuser) le riferirà di aver assistito ad un abbraccio decisamente intimo tra la Klee e Lindbergh. E a quel punto per Constanze sarà chiaro: rischia di perdere Paul di nuovo!

Inizierà così una nuova crisi tra la von Thalheim e Lindbergh. Crisi che porterà col tempo la donna a commettere un grave errore pur di legare Paul a sé. E per lei sarà l'inizio della fine…