Tempesta d’amore: Erik rivela a Josie di non essere suo padre! | Anticipazioni italiane

Tutto sta per cambiare nelle vite di due dei personaggi più amati di Tempesta d’amore: Erik Vogt (Sven Waasner) e Josie Klee (Lena Conzendorf). Nelle prossime puntate italiane della soap, infatti, la verità sul loro reale legame di sangue verrà finalmente fuori, mettendo le loro vite di fronte ad un bivio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik scopre che Josie non è sua figlia

Il rapporto tra Erik e Josie è senza dubbio uno dei più belli e meglio scritti degli ultimi anni. Nonostante un inizio difficile, l’uomo e la ragazza hanno infatti costruito un legame basato su affetto e rispetto reciproci. Peccato solo che il loro legame sia unicamente umano e non di sangue…

Da qualche giorno Vogt ha infatti scoperto di non essere il padre biologico della giovane pasticciera: una rivelazione che lo ha lasciato sconvolto. Se da una parte il suo amore per Josie è immutato, infatti, dall’altra l’uomo non può ignorare la verità…

Non sapendo come affrontare la “figlia”, Erik ha fino ad ora tenuto per sé la verità, confidandosi solo col suo amico Gerry (Johannes Huth) e, ovviamente, con Yvonne (Tanja Lanäus). Ben presto, però, sarà chiaro che la situazione deve cambiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik rivela la verità a Josie

Il momento della svolta arriverà grazie ad Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer)! Come sappiamo, la donna d’affari è da poco arrivata al Fürstenhof, dove sta attuando una cinica politica di riduzione costo. Politica che avrà proprio in Erik la sua prima vittima celebre!

Pur di proteggere il suo pupillo Paul (Sandro Kirtzel), Christoph (Dieter Bach) farà infatti in modo che sia invece Vogt a perdere il posto. Una situazione che Erik peggiorerà ulteriormente smascherando l’acalculia di Saalfeld!

A quel punto Erik verrà infatti licenziato in tronco e si ritroverà dunque in serie difficoltà economiche. Come prevedibile, Josie starà vicina al genitore, mostrandogli ancora una volta tutto l’amore che la lega a lui. E sarà a quel punto che Erik capirà di non poter più mentire, rivelando finalmente alla ragazza di non essere suo padre!

Come reagirà la Klee di fronte a questa notizia sconvolgente? E, soprattutto, il suo legame con Erik riuscirà a sopravvivere?