Tempesta d’amore: Erik scopre che Josie non è sua figlia! | Anticipazioni italiane

Un colpo di scena davvero inaspettato sta per mettere alla prova uno dei rapporti più belli e sinceri creatisi negli ultimi mesi. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Erik Vogt (Sven Waasner) farà infatti una scoperta terribile sulla persona che ama di più al mondo: sua figlia Josie (Lena Conzendorf)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: la storia di Erik e Josie

Entrato in scena come un uomo cinico, avido e senza scrupoli, con il passare del tempo Erik ha conquistato il pubblico di Tempesta d’amore mostrando un lato umano e generoso assolutamente insospettato. E a tirar fuori il suo lato migliore è stato l’amore…

Se Florian (Arne Löber) aveva già portato il fratello maggiore ad una redenzione (seppur parziale), la vera trasformazione è avvenuta quando Erik ha scoperto di avere una figlia avuta da un’avventura di oltre vent’anni prima: Josie!

Superato lo shock iniziale, Vogt ha aperto il suo cuore alla ragazza, scoprendo grazie a lei la gioia di essere padre. Come se non bastasse, nel frattempo l’uomo ha iniziato una relazione anche con Yvonne (Tanja Lanäus), ricostruendo così la famiglia che Josie non aveva mai avuto. Tutto, però, sta per cambiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik e Josie vincono il torneo

Come sappiamo, da qualche giorno Erik ha iniziato a covare un terribile dubbio: Josie ha una caratteristica genetica che né lui né Yvonne possiedono e potrebbe dunque non essere sua figlia! Un sospetto che lo sta dilaniando, tanto da decidere di effettuare un test di paternità all’insaputa di tutti!

Nonostante il dramma che sta vivendo, Erik non potrà però smettere di amare follemente Josie e tentare di aiutarla in ogni modo possibile. Sarà così che, quando scoprirà che Leon Thormann (Carl Bruchhäuser) si è dovuto ritirare dal torneo di biliardo, Vogt deciderà spontaneamente di prendere il posto del ragazzo, giocando insieme a Josie e conducendo quest’ultima alla vittoria!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik scopre di non essere il padre di Josie

Ebbene, la felicità per quel successo inaspettato e la riconoscenza della ragazza porteranno Erik a riconsiderare la sua decisione: vuole davvero sapere la verità sulla sua paternità? Proprio quando l’uomo capirà di non volere conoscere il risultato del test del DNA, però, il destino gli giocherà un brutto scherzo…

Gerry (Johannes Huth) troverà infatti il prezioso documento che Vogt aveva precedentemente fatto a pezzi e gettato nel cestino. E sarà proprio grazie all’amico che Erik leggerà involontariamente il risultato del laboratorio, scoprendo così che Josie non è sua figlia!

Come reagirà l'uomo a questa notizia sconvolgente? E cosa ne sarà del suo legame con Josie?