Tempesta d’amore: Il gran finale di Henning e Nina (con happy end) | Anticipazioni italiane

La storia sta per ripetersi! Dopo aver dovuto lottare contro la propria famiglia per amore di Shirin (Merve Cakir), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Henning von Thalheim (Matthias Zera) dovrà ancora una volta scegliere tra la donna che ama e le proprie radici… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze contro Nina e Henning

Quando, dopo la fine della sua storia con Shirin ha rischiato persino di perdere il lavoro, Henning si è visto cadere il mondo addosso. Proprio allora, però, nella sua vita è comparsa Nina Gesang (Claudia Hinterecker)!

Come sappiamo, si tratta della giovane proprietaria di un’azienda vinicola giunta al Fürstenhof per scusarsi personalmente con il sommelier per il ritardo nella consegna di una fornitura. E non appena i due si sono incontrati, è stato colpo di fulmine!

Proprio quando sembravano avviati verso un happy end, però, sono iniziati i problemi. Problemi che portano il nome di Constanze von Thalheim (Sophia Schiller)!

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Henning e Nina escono di scena

Legatissima al cugino ed estremamente protettiva nei suoi confronti, la bella avvocatessa teme infatti che Nina voglia usare Henning per risolvere i problemi della sua azienda. Un sospetto che sembra aver trovato conferma grazie alle indagini effettuate da Constanze sul conto della Gesang. Indagini che hanno rivelato che quest’ultima è sommersa dai debiti.

Ebbene, se Henning rifiuterà di ascoltare gli avvertimenti della cugina, Nina si convincerà però che sia stato proprio il suo amato a dar ordine di spiarla e chiuderà i rapporti con lui. Sarà così che il sommelier si ritroverà ancora una volta a dover scegliere tra amore e famiglia… e, inutile dire, non avrà dubbi sul da farsi!

Certo che Nina sia la donna della sua vita, Henning obbligherà Constanze a scusarsi con la Gesang e annuncerà poi a quest’ultima di aver deciso di lasciare il Fürstenhof per seguirla nella sua azienda vinicola! Happy end in arrivo?

Ebbene, la risposta è “sì”! Poco dopo essersi riappacificati, i due innamorati lasceranno infatti Bichlheim per iniziare la loro vita insieme. Sarà dunque questa l’uscita di scena (con lieto fine) di Henning von Thalheim!

Inutile dire che la partenza del cugino sarà un durissimo colpo per Constanze, ma non ci vorrà molto prima che anche lei inizi a pensare di lasciare il Fürstenhof… Seguici su Instagram.