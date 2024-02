Tempesta d’amore: Josie decide di cercare il suo vero padre! E Erik… | Anticipazioni italiane

Una scelta difficile attende Josie Klee (Lena Conzendorf) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. Poco dopo aver scoperto di non essere biologicamente figlia di Erik Vogt (Sven Waasner), la ragazza dovrà infatti decidere se cercare il suo vero padre, pur sapendo che ciò rischia di distruggere il suo rapporto con Erik… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik e Josie si riavvicinano

Fino a qualche mese fa Josie non aveva mai avuto una figura paterna nella sua vita. Poi però il destino le ha fatto conoscere l’uomo con cui Yvonne (Tanja Lanäus) l’aveva concepita, scoprendo pian piano l’amore di un padre. Quello stesso destino, però, le ha poi beffardamente tolto tutto!

Come sappiamo, da alcuni giorni la ragazza ha infatti scoperto che Erik non è suo padre biologico: una notizia che l’ha sconvolta al punto da portarla a chiudersi in se stessa, accusando sia Yvonne sia l’uomo di averla ingannata.

Grazie alla mediazione di Leon (Carl Bruchhäuser), però, Josie si renderà presto conto che Erik è una vittima quanto lei della situazione e si riappacificherà con lui. La ragazza non sarà però altrettanto magnanima con Yvonne…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie alla ricerca di suo padre

Già sconcertata dall’atteggiamento disinvolto della madre con gli uomini, Josie resterà infatti inorridita quando Yvonne le confesserà di non ricordare nemmeno il nome dell’uomo con cui passò la notte poco prima di incontrare Erik.

Capendo quanto sia importante per la sua “bambina” scoprire la verità, Yvonne tenterà in ogni modo di recuperare quel prezioso ricordo perduto… e con successo! Grazie all’aiuto di Shirin (Merve Cakir), la Klee rivelerà dunque a Josie il nome del suo padre biologico: un barman di nome Ricky Müller! E ora?

Felice di avere finalmente in mano una traccia concreta per ritrovare il genitore, Josie si renderà conto di essere disposta a tutto pur di scoprire le proprie origini… anche a costo di spezzare il cuore di Erik! Ed effettivamente così accadrà…

Mentre Josie cercherà disperatamente di rintracciare "Ricky", Erik non potrà fare a meno di accettare la situazione, terrorizzato all'idea di perdere per sempre quella figlia che aveva imparato ad amare come propria. E ben presto il destino lo metterà di fronte ad una scelta…