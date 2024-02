Tempesta d’amore: Leon conquista Josie… e lei lo bacia! | Anticipazioni italiane

Da quando ha capito di essersi innamorato, Leon Thormann (Carl Bruchhäuser) non ha lasciato nulla di intentato per conquistare Josie Klee (Lena Conzendorf)… ed ora i suoi sforzi verranno finalmente premiati! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si arriverà infatti finalmente al tanto atteso primo bacio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie e Leon si avvicinano

Da settimane ormai il rapporto tra Josie e Leon sta evolvendo rapidamente, lasciando intendere che tra i due ci sia molto più di una semplice amicizia. La recente delusione ricevuta da Paul (Sandro Kirtzel), però, ha inevitabilmente portato la ragazza ad aver paura a lasciarsi andare…

Dimostrando grande pazienza e comprensione, Thormann si sta accontentando di trascorrere il suo tempo libero insieme alla Klee, sostenendo quest’ultima in ogni modo possibile. E così, quando la ragazza scoprirà che Erik (Sven Waasner) non è il suo padre biologico, sarà proprio in Leon che cercherà conforto! E lui non si limiterà ad offrirle una spalla su cui piangere…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leon e Josie si baciano

Pronto a tutto pur di aiutare la sua amata, Leon arriverà addirittura a sostituirla alla degustazione da lei organizzata insieme a Henning (Matthias Zera), facendo pubblicità alle sue praline pur lavorando per la concorrenza.

Ebbene, Josie resterà così colpita dal gesto di Leon che capirà finalmente quanto quest'ultimo conti per lei… e lo bacerà appassionatamente! L'amore sarà finalmente esploso?