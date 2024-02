Tempesta d’amore: Leon salva il rapporto di Erik e Josie | Anticipazioni italiane

Da qualche giorno a questa parte le vite di Erik Vogt (Sven Waasner) e Josie Klee (Lena Conzendorf) sono state stravolte. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, padre e figlia riusciranno a ritrovarsi grazie ad un aiuto a sorpresa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leon e Josie si baciano

Scoprire che l’uomo che da mesi chiamava “papà” e in cui aveva trovato un punto di riferimento in realtà non è il suo genitore biologico è stato inevitabilmente un grande shock per Josie. Shock che l’ha portata ad allontanarsi da tutti… o quasi!

La ragazza ha infatti trovato la forza di confidarsi con Leon (Carl Bruchhäuser), a dimostrazione del fatto che il suo rapporto con quest’ultimo sta virando sempre più verso l’amore. E infatti, tra loro si arriverà al tanto atteso primo bacio!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik e Josie si riavvicinano

Sinceramente innamorato della ragazza, Leon deciderà però di non sfruttare la situazione per avvicinarsi a lei e, anzi, starle accanto senza farle alcun tipo di pressione. Sarà così che Thormann inizierà non solo ad aiutare la sua amata a reagire, ma anche a ricostruire il rapporto tra lei ed Erik.

Grazie a Leon, Josie capirà infatti che anche Erik sta soffrendo per la situazione ed è una vittima quanto lei. La Klee e Vogt riusciranno così a ritrovarsi, suggellando la loro riappacificazione con un abbraccio emozionato. Ben presto, però, il loro rapporto verrà nuovamente messo a dura prova… Seguici su Instagram.