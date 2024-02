Tempesta d’amore: Max lascia la politica! E Vanessa… | Anticipazioni italiane

Era iniziato tutto per gioco. Gioco che poi si era trasformato in una vera e propria missione. Proprio quando sembrava aver finalmente trovato la sua vera vocazione nella politica, però, Max Richter (Stephan Hartmann) deciderà di fare un passo indietro… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max decide di entrare in politica

Quando – ormai alcune settimane fa – Max aveva a sorpresa annunciato di volersi candidare alle elezioni comunali, in pochi lo avevano preso sul serio… a partire da Vanessa (Jeannine Gaspár)! Quest’ultima era infatti cerca che il fidanzato stesse solo provando a dimostrarle di essere un uomo ambizioso, senza però avere realmente intenzione di andare fino in fondo. Alla fine, però, anche la Sonnbichler si è dovuta ricredere…

Come sappiamo, Max ha infatti col tempo scoperto di avere una vera vocazione per la carriera politica ed ha deciso di battersi per i diritti dei giovani come lui. Il fitness trainer ha dunque iniziato a lavorare ad un vero e proprio programma elettorale, sfornando idee decisamente convincenti. I problemi, però, non hanno tardato a presentarsi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max rinuncia alla politica

Se da un lato con il passare del tempo il giovane Richter si è conquistato un seguito sempre maggiore, dall’altro il giovanotto si è ritrovato ad affrontare una lunga serie di difficoltà organizzative, burocratiche e – soprattutto – emotive.

E così, proprio quando sarà all’apice della popolarità, Max si renderà conto di non riuscire più a sopportare la pressione a cui è sottoposto e prendere una decisione inaspettata: lasciare la politica! Decisione che susciterà reazioni contrastanti…

Se i Sonnbichler si mostreranno comprensivi con il ragazzo, Vanessa resterà invece profondamente delusa dall’ennesimo “fallimento” del suo amato. E sarà proprio questa situazione che porterà la ragazza a fare un passo importante… Seguici su Instagram.