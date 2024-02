Tempesta d’amore: Nina fugge da Henning (per colpa di Constanze!) | Anticipazioni italiane

Inizierà in salita la storia d’amore di Henning von Thalheim (Matthias Zera) e Nina Gesang (Claudia Hinterecker)! Dopo il loro colpo di fulmine, i due innamorati dovranno infatti affrontare una serie di incomprensioni che metteranno a dura prova il loro rapporto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Henning e Nina si innamorano

Da quando Shirin (Merve Cakir) ha chiuso la loro relazione per mettersi insieme a Gerry (Johannes Huth), Henning ha cercato disperatamente di riconquistare la sua amata… almeno fino ad ora! Tra pochissimo, infatti, l’affascinante sommelier conoscerà una donna che gli ruberà letteralmente il cuore: Nina Gesang!

Come sappiamo, si tratta della giovane proprietaria di un’azienda vinicola produttrice di vini di grande qualità, ma afflitta da gravi debiti. Ebbene, quando tra Nina e Henning si incontreranno, per loro sarà colpo di fulmine. Ed i loro sentimenti non faranno che crescere quando i due conosceranno meglio. I problemi, però, sono dietro l’angolo…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Nina crede che Henning sia sposato

Come vi abbiamo anticipato, il rapporto tra Henning e Nina crescerà velocemente, tanto che il sommelier confiderà a Constanze (Sophia Schiller) di essersi finalmente innamorato! Inutile dire che la ragazza sarà felicissima per l’adorato cugino – che per lei è come un fratello – e lo abbraccerà con trasporto. Peccato solo che Nina li stia osservando, finendo per travisare la situazione.

Convinta che Henning sia sposato con Constanze e l’abbia dunque solo presa in giro, la Gesing lascerà immediatamente il Fürstenhof, senza nemmeno congedarsi dal sommelier. Riuscirà quest’ultimo a fermarla prima che sia troppo tardi?

Per ora vi anticipiamo che effettivamente Henning e Nina si riconcilieranno. Non passerà però molto tempo prima che Constanze si insinui nuovamente nel loro rapporto… e questa volta il suo non sarà un ruolo passivo! Seguici su Instagram.