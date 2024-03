Tempesta d’amore: ROBERT, è finita con Lia! Ecco cosa accadrà nella sua nuova vita… | Anticipazioni italiane

Chi si attendeva un happy end, è rimasto deluso. Come ormai temuto da tempo, l’amore tra Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Lia Holle (Deborah Müller) è infatti giunto alla conclusione, costringendo l’albergatore a rifarsi una vita da zero ancora una volta. Ecco dunque cosa lo attende nei prossimi mesi nelle puntate italiane di Tempesta d’amore!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert e Lia si lasciano

È stato protagonista per ben due volte ed ha avuto tre “grandi amori”. Eppure in nessuno di questi casi è durata. Dopo la tragica morte della sua prima moglie Miriam (Inez Bjørg David) e la fine del matrimonio con Eva (Uta Kargel), Robert ha infatti visto fallire anche la sua relazione con Lia, la donna che aveva deciso di sposare.

Profondamente segnata dall’incubo da lei vissuto al Fürstenhof a causa di Ariane (Viola Wedekind), la Holle ha infatti da tempo deciso di recidere ogni legame con l’hotel dei Saalfeld. Peccato solo che col tempo si sia resa conto che il “suo” Robert non sarà mai davvero in grado di allontanarsi né da Bichlheim e né dalla sua famiglia…

Dopo un tentativo in extremis di salvare il suo rapporto con la fidanzata, Robert ha dunque finalmente compreso che la loro relazione è giunta alla fine, tornando mestamente al Fürstenhof dai suoi cari. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert ritroverà Valentina e l’amore

Come prevedibile, le prossime settimane saranno particolarmente difficili per Saalfeld, che si ritroverà ancora una volta a dover ricostruire da zero la propria vita. Per lui, però, le sorprese sono tutt’altro che finite!

Nei prossimi mesi, infatti, l’uomo assisterà all’inaspettato ritorno della figlia Valentina, che si fermerà a Bichlheim parecchio tempo, dando il via a delle storyline che metteranno Robert di fronte a delle prove decisamente inedite.

E non è finita qui! Nonostante il suo cuore sia attualmente in frantumi, infatti, tra qualche tempo l'uomo tornerà ad innamorarsi…