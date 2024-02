Tempesta d’amore: Yvonne tradisce Erik, lo sposa… ma lui la lascia! | Anticipazioni tedesche

L’incarnazione dell’amore pazzo sono indubbiamente loro: Erik Vogt (Sven Waasner) e Yvonne Klee (Tanja Lanäus)! Ritrovatisi ed innamoratisi ad oltre vent’anni di distanza dal loro primo incontro, negli episodi tedeschi di Tempesta d’amore questi due amatissimi personaggi sono ormai da tempo una coppia solidissima tanto da decidere di fare il grande passo. Proprio quanto il loro lieto fine sembrava ormai scritto, però, un incredibile colpo di scena metterà tutto in pericolo… Ecco dunque cos’è accaduto negli episodi di Sturm der Liebe da poco andati in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Yvonne chiede ad Erik di sposarla

Mentre in Italia Yvonne ed Erik sono diventati una coppia solo da poco tempo, in Germania la loro relazione è diventata solidissima anche grazie ai mille ostacoli affrontati insieme. Tra le numerose prove che i due innamorati hanno dovuto affrontare, quella più dura è stata senza dubbio il tumore che ha portato la Klee vicina alla morte. Un incubo che la donna si è però fortunatamente lasciata da tempo alle spalle…

Felice per la propria inaspettata guarigione, Yvonne ha dunque deciso di non perdere più tempo e ha chiesto al “suo” Erik di sposarla, ottenendo ovviamente un convintissimo “sì” come risposta. Proprio quanto tutto sarà ormai pronto per le nozze, però, accadrà qualcosa di totalmente inaspettato…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Yvonne tradisce Erik con Christoph

Durante una visita in ospedale Yvonne ascolterà infatti casualmente una conversazione tra i medici da cui trarrà una conclusione drammaticamente sbagliata: si convincerà che il suo tumore sia tornato! A pezzi, la donna si imbatterà poco dopo in Christoph (Dieter Bach) – a sua volta in crisi per via della rottura con Alexandra (Daniela Kiefer) – con conseguenze inaspettate!

Spinti dalla disperazione, i due ex amanti troveranno conforto l’uno nell’altra e si lasceranno andare alla passione. Un errore di cui si pentiranno molto velocemente: a causa di un momento di debolezza rischiano di perdere per sempre i loro compagni di vita…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Erik sposa Yvonne e poi la lascia

Sopraffatta dai sensi di colpa, sarà Yvonne stessa a confessare ad Erik il tradimento, spezzando il cuore all’uomo. Benché distrutto dal dolore, l’uomo riuscirà però a perdonare la compagna e convolerà con quest’ultima a nozze!

Tutto è bene quel che finisce bene? In realtà non proprio! Poco dopo il matrimonio, infatti, Erik inizierà a venire tormentato dal pensiero della sua amata tra le braccia di Christoph e ben presto capirà di non poter far finta di nulla.

Di fronte ad una disperata Yvonne, Erik deciderà dunque di separarsi da lei almeno temporaneamente per poter processare quanto accaduto. Ma niente paura! Anche questa volta, infatti, l'amore che unisce questi due personaggi si dimostrerà più forte di tutto e tutti…