Terra Amara anticipazioni: Betul mette in difficoltà Zuleyha…

Nuova rappresaglia da parte di Betul Arcan (Ilayda Cevik) in arrivo per Zuleyha Altun Yaman (Hilal Altinbilek) nelle ultimissime puntate italiane di Terra Amara: a causa di un colpo gobbo della cattivissima nipotina, la “signora di Cukurova” rischierà infatti di perdere la tenuta Yaman. Andiamo dunque con calma per capire meglio che cosa succederà in questa storyline…

Terra Amara, news: Zuleyha e la salatissima multa

Questa trama partirà all’improvviso, ossia nel momento in cui Zuleyha riceverà una lettera che conterrà delle imposte sulla residenza Yaman, che ammontano a circa nove milioni di lire turche. A quel punto, la nostra protagonista si chiederà come sia potuto accadere un tale disguido, dato che è sempre stata puntuale in qualsiasi tipo di pagamento, ma poi ripensando meglio alla faccenda avrà la certezza che in realtà i tanti solleciti di pagamento contestati dall’ufficio del pignoramento non le sono mai arrivati.

In preda alla disperazione più totale e avendo soltanto pochissimi giorni per racimolare il denaro ed evitare che la casa venga pignorata, Zuleyha cercherà una soluzione per uscire dal problema, ma nel giro di qualche ora capirà di essere stata ingannata da Betul, l’unica che aveva il potere di far recapitare i solleciti in una casella postale differente dalla sua, data la delega legale ottenuta da Demir (Murat Unalmis) prima che morisse.

Terra Amara, spoiler: Zuleyha accusa Betul

Ovviamente, Zuleyha non perderà tempo prima di accusare Betul del fattaccio, ma la ragazza negherà tutto quanto, spalleggiata dalla madre Şermin Yaman (Sibel Tascioglu), anche se sarà davvero responsabile di tutto quanto. Una situazione che, nel giro di poco tempo, si rivelerà come un vero e proprio boomerang per Zuleyha, perché non avrà la quantità di denaro necessaria per evitare il pignoramento.

A darle una luce di speranza ci penserà però Fikret Fekeli (Furkan Palali), che si dirà disposto a prestarle la cifra, che potrà restituirgli quando si sarà completamente ripresa dall’ultima malefatta infertale da Betul. A Zuleyha non resterà quindi altra scelta se non quella di accettare l’aiuto di Fikret, ma le cose andranno in tutt’altra direzione…

Terra Amara, trame: Fikret non può più prestare i soldi a Zuleyha; ecco perché

Possiamo anticiparvi che, proprio in quel giorno, si presenterà a Cukurova il fratello di Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), che reclamerà la parentela con il piccolo Kerem Alì e minaccerà di portarlo via con sé se non avrà in cambio l’altissima cifra di dieci milioni di lire.

Nonostante l’accordo di due milioni preso in precedenza con Ali Rahmet (Kerem Alisik), che l’Hekimoglu considererà saltato per via della morte dell’uomo, Fikret sarà disposto a tutto pur di non perdere Kerem Alì, che considera come un figlio, e in accordo con Zuleyha deciderà di pagare lo “zio” senza scrupoli.

A quel punto Zuleyha penserà di vendere tutti i suoi gioielli, dato che il compra-oro le assicurerà che con gli stessi potrà coprire l'intera cifra per scongiurare il pignoramento. Le storyline di Fikret e di Zuleyha dunque si incroceranno in questa occasione e, ve lo diciamo sin da ora, regaleranno dei colpi di scena al cardiopalma, di cui vi parleremo in seguito…