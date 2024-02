Terra Amara anticipazioni: Fikret vuole bruciare vivo Abdülkadir, ecco perché

Nervi tesissimi nel corso delle puntate italiane di Terra Amara in onda nei prossimi giorni. Origliato un dialogo tra la zia Lütfiye (Hulya Durcan) e Zuleyha (Hilal Altinbilek), Fikret Fekeli (Furkan Palali) scoprirà infatti con estremo sgomento che lo zio Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) è stato assassinato da Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş) e la sua reazione sarà immediata, tant’è che cercherà di bruciarlo vivo. Entriamo dunque nel vivo di questa storyline per capire che cosa succederà esattamente…

Terra Amara, news: Şermin e Betul trovano il modo di ritornare nella dimora Yaman

Tutto partirà nel momento in cui Betul Arcan (Ilayda Cevik) utilizzerà un furbo sotterfugio per ritornare a vivere nella piccola casetta della magione Yaman insieme alla madre Şermin (Sibel Tascioglu). In pratica, Betul deciderà di eseguire l’ordine di Zuleyha e vendere la propria casetta, ma chiederà con successo all’alleato Abdülkadir di acquistarla. Dopo ciò, Keskin darà il permesso alle due donne di rimanere lì, cogliendo la Altun sul fatto.

Una circostanza che porterà anche Lütfiye a scontrarsi con Abdülkadir, anche se la zia alla fine sceglierà di non muovere un dito poiché l’uomo minaccerà di farle fare la stessa fine di Ali Rahmet. A quel punto, visto che sarà certa della colpevolezza di Keskin nell’assassinio di Fekeli Senior, Lutfiye si confronterà con Zuleyha sul da farsi, ma il loro discorso verrà ascoltato per caso da Fikret…

Terra Amara, spoiler: Fikret scopre che Ali Rahmet è stato assassinato

Eh sì: approfittando del fatto che le ha rivelato la colpevolezza di Abdülkadir nella morte di Fekeli Senior proprio il giorno nel quale stava per sposare Mehmet Kara (Ibrahim Çelikkol), Lütfiye cercherà di convincere Zuleyha a non scontrarsi con l’omicida poiché, in quel caso, non esiterebbe ad ucciderla come ha fatto con Ali Rahmet.

Appena sentirà tali parole, Fikret si farà vedere dalle due donne e chiederà loro se lo zio è stato davvero assassinato e non è morto d’infarto come, invece, gli era stato fatto pensare.

Scoperto che qualcuno ha telefonato in forma anonima a Lütfiye per confessarle che Abdülkadir ha ucciso Ali Rahmet, Fikret andrà su tutte le furie e, armato di pistola, andrà da Betul e Şermin in cerca del suo nuovo nemico. Tuttavia, Abdülkadir avrà già lasciato l’abitazione e, una volta ascoltato il consiglio di Lütfiye, Fikret sembrerà desistere dall’idea di volersi vendicare “col sangue” uccidendo Keskin. Le cose però non staranno così…

Terra Amara, trame: Fikret cerca di bruciare vivo Abdülkadir

Possiamo infatti anticiparvi che, quella stessa notte, Fikret sorprenderà Abdülkadir nel letto della sua amante Afet e, dopo avergli dato un colpo alla nuca, lo porterà in un capanno abbandonato, nel quale lo costringerà a confessargli di avere realmente ucciso Ali Rahmet.

Comunque sia, Abdülkadir deciderà di non rivelare a Fikret che ha ammazzato lo zio poiché aveva scoperto che Mehmet è in realtà Hakan Gümüşoğlu, ma gli dirà che ha dovuto farlo fuori poiché, grazie alle sue investigazioni, era entrato a conoscenza di un affare con cui intendeva ingannare proprio Mehmet.

Sentite le parole di Abdülkadir, Fikret deciderà quindi di non premere il grilletto della pistola che avrà in mano, ma cospargerà il capanno di benzina, a cui poi darà fuoco. Tuttavia, il giovane lascerà un coltellino per terra, sottolineando ad Abdülkadir che gli sta dando una possibilità di salvarsi, qualora riuscisse a slegarsi i polsi. Azione che Abdülkadir porterà a termine, salvandosi dal rogo certo.

E così, tirato un sospiro di sollievo, Abdülkadir andrà a parlare con Hakan di quanto successo, menzionando proprio il fatto che ha mantenuto intatto il segreto della sua identità anche con Fikret. Chissà però per quale motivo agirà in questo modo…