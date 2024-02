Terra Amara anticipazioni: Gulten è incinta, mentre Saniye…

Una bella notizia farà sorridere Çetin Cicergi (Aras Senol) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. E tutto ciò avrà a che fare con il suo matrimonio felice con Gulten Taskin (Selin Genc). Cerchiamo quindi di capire di che cosa si tratta…

Terra Amara, news: gli strani malesseri di Gulten

La storyline si comincerà a delineare nel momento in cui, durante gli orari di lavoro, Gulten avrà delle strane nausee, in primis quando avrà a che fare con il cibo e con gli odori particolarmente forti. A quel punto, la ragazza farà delle ulteriori analisi per capire da cosa derivino i suoi malesseri, già notati tra l’altro dalla fidata Fadik (Polen Emre).

Nel corso di una serata romantica, Gulten stupirà dunque Çetin e, con le lacrime agli occhi, gli farà vedere un paio di scarpette da neonato, annunciando così che sono in attesa del loro primo figlio. Neanche a dirlo, Çetin sarà elettrizzato all’idea di diventare papà, tant’è che, insieme a Gulten, correrà a dare la lieta novella al futuro zio Gaffur (Bulent Polat) e a tutti gli abitanti della mansione Yaman, Zuleyha (Hilal Altinbilek). Insomma, la fortuna sembrerà davvero sorridere alla giovane coppia di Cukurova…

Terra Amara, spoiler: Gulten è incinta!

Per evitare qualsiasi tipo di problema, Gulten e Çetin decideranno dunque di andare immediatamente da una ginecologa, per capire se tutto stia andando per il verso giusto nelle prime fasi della gravidanza. Fortunatamente, la dottoressa darà un responso positivo e farà sentire ai futuri genitori persino il battito cardiaco del feto.

Un’emozione dopo l’altra, di cui sarà ben felice anche Saniye (Selin Yeninci), che prometterà a Gulten di starle vicina in ogni fase della gestazione. Tutti quanti, infatti, saranno felici della futura maternità di Gulten, compresa Zuleyha, la quale sarà certa del fatto che la domestica saprà prendersi cura della creatura, visto che lo ha fatto per anni con i piccoli Adnan e Leyla.

Terra Amara, trame: il regalo di Gaffur per Saniye

Tuttavia, oltre che per la gravidanza di Gulten, Saniye potrà festeggiare anche per qualcos’altro: possiamo infatti anticiparvi che Gaffur deciderà di fare una bellissima compresa alla consorte. L’uomo comprerà infatti una grande villa e la intesterà a Saniye, promettendole che quella diventerà la loro casa di famiglia, dove insieme potranno continuare a crescere la piccola Üzüm (Neva Pekuz).

Saniye accetterà il regalo col sorriso sulle labbra, poiché Gaffur avrà acquistato la casa con i soldi derivanti da un terreno di loro proprietà dal grosso valore pecuniario, e si preparerà al trasferimento, anche se così facendo dovrà abbandonare per forza la tenuta Yaman. Tuttavia, ve lo diciamo fin da ora, la felicità di Gulten e di Saniye verrà stroncata prestissimo da un evento drammatico e imprevedibile… Seguici su Instagram.