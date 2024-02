Terra Amara anticipazioni: Hakan Gümüşoğlu smascherato ma…

Nel corso delle prossime puntate italiane di Terra Amara comincerà a stringersi il cerchio attorno alla vera identità di Mehmet Kara. A causa di alcuni sospetti di Zuleyha Altun Yaman (Hilal Altinbilek), Fikret Fekeli (Furkan Palali) e Çetin Cicergi (Aras Senol) partiranno in Libano, luogo dove ha vissuto l’uomo, ed avranno la certezza del fatto che Mehmet è in realtà Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol). Tuttavia, un imprevisto impedirà loro di mettersi in contatto con Zuleyha…

Terra Amara, news: Zuleyha inizia a sospettare di Mehmet

La storyline prenderà il via nel momento in cui Betül Arcan (Ilayda Cevik) cercherà di ricattare “Mehmet” e gli spedirà in forma anonima la fotografia ritrovata tra le cose della nonnina Azize (Serpil Tamur) e in grado di dimostrare che è Hakan. “Kara” riceverà dunque la missiva mentre si troverà in ufficio in compagnia di Zuleyha. Quest’ultima noterà subito il cambio d’atteggiamento di “Mehmet” e gli chiederà delle spiegazioni, che però non la convinceranno appieno.

In pratica, per mantenere in piedi ancora la sua lunga scia di menzogne, “Mehmet” si presenterà da Zuleyha e le lascerà intendere attraverso un’altra fotografia che a mandare l’epistola è stata una sua ex, in collera con lui per il suo nuovo fidanzamento. Una versione che, neanche a dirlo, farà scattare ancora di più dei dubbi in Zuleyha. Non a caso, la nostra protagonista chiederà aiuto a Fikret…

Terra Amara, trame: Fikret decide di aiutare Zuleyha

Date le varie incongruenze nei racconti di “Mehmet”, Zuleyha ripenserà al giorno in cui Vahap Keskin (Ergün Metin) ha rivelato a tutti gli abitanti di Cukurova che in realtà Mehmet Kara è Hakan Gümüşoğlu. Tale teoria, a cui Fikret avrà sempre dato veridicità, non sembrerà quindi del tutto impossibile a Zuleyha, anche se in cuor spererà di sbagliarsi.

Non a caso, Zuleyha chiederà a Fikret di investigare ulteriormente sul conto di Mehmet, spingendolo anche a recarsi a Beirut, luogo dove ha vissuto per tanti anni, pur di arrivare alla verità. Nel suo viaggio, Fikret porterà con sé anche Çetin, dopo aver chiesto delucidazioni a Vahap sul luogo dove trovare un conoscente in grado di dare loro delle informazioni per le indagini…

Terra Amara, spoiler: Fikret e Çetin hanno la certezza che Mehmet è Hakan Gümüşoğlu ma…

Così facendo, Fikret e Çetin avranno modo di consultare un archivio nella cittadina di Beirut. E, nel giro di poco tempo, i due uomini si ritroveranno tra le mani un giornale, scritto in lingua francese, in cui appariranno sia Mehmet e sia Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş), descritti lì come due imprenditori. Peccato però che in quella stessa fotografia Mehmet sarà stato “accreditato” come Hakan Gümüşoğlu, cosa che scioglierà qualsiasi dubbio sulla vera identità del “signor Kara”.

Una vera e propria risoluzione dell’enigma, che però Çetin e Fikret non potranno comunicare subito a Zuleyha. Proprio in quei giorni, a Beirut scoppierà infatti una vera e propria guerra civile e verranno interrotti tutti i canali di comunicazione.

Come se non bastasse, Fikret e Çetin non potranno nemmeno lasciare il Libano e si troveranno intrappolati nel bel mezzo della guerriglia. Tale circostanza, suo malgrado, porterà Zuleyha a giocare a carte scoperte con “Mehmet” pur di salvare i due uomini… Seguici su Instagram.