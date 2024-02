Terra Amara anticipazioni: Hakan sequestra Betül, ecco perché

Sequestro in arrivo nel corso delle prossime puntate italiane di Terra Amara. A causa di un’azione avventata di Vahap Keskin (Ergün Metin), Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol) si troverà infatti costretto a proteggere la sua falsa identità e arriverà a sequestrare Betül Arcan (Ilayda Cevik) per un motivo ben preciso…

Terra Amara, news: Vahap rivela a tutti quanti che Mehmet è Hakan Gümüşoğlu

La storyline partirà nell’istante in cui il pazzo Vahap troverà il coraggio di avvicinarsi a Zuleyha Altun Yaman (Hilal Altinbilek) e, dopo averle confidato di essere innamorato di lei, preciserà di averla più volte osservata mentre dormiva. A quel punto, Zuleyha unirà tutti i tasselli del puzzle e comprenderà che è stato Vahap ad introdursi in villa di notte qualche settimana prima, dando tra l’altro una pugnalata in piena gamba a Gaffur (Bulent Polat).

Spaventata, Zuleyha cercherà subito protezione in “Mehmet”, che andrà su tutte le furie e picchierà Vahap nella via principale di Cukurova. Un gesto che farà dare ulteriormente di matto a Vahap, il quale griderà che quello che si è presentato a tutti quanti come Mehmet Kara non è altro che il famoso trafficante di armi Hakan Gümüşoğlu. Un vero e proprio svelamento delle carte a cui però nessuno dei cittadini crederà, dati gli evidenti problemi di mente del fratello di Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş)…

Terra Amara, trame: Betül minaccia Hakan

Comunque sia, quanto detto da Vahap spingerà Betül a fare una mossa: in accordo con la madre Şermin (Sibel Tascioglu), l’avvocatessa crederà infatti che sia finalmente arrivato il momento di minacciare Hakan per avere da lui ben cinque milioni di lire turche. In pratica, Betül spedirà in forma anonima la copia della fotografia in cui appare al fianco di Demir (Murat Unalmis) – svelando così la sua vera identità – e si dirà disposta a tacere soltanto se Hakan lascerà l’altissima cifra che gli chiede in una cassetta postale.

Tuttavia, l’uomo capirà subito che dietro il ricatto c’è Betul e chiederà a Vahap di aiutarlo a sequestrare la ragazza se vuole farsi perdonare per avere messo a rischio la sua finta identità. Vahap sceglierà dunque di accontentare Hakan e costringerà Betul a seguirlo in macchina, adducendo come scusa il fatto che qualche giorno prima gli aveva promesso che avrebbero mangiato qualcosa insieme.

Terra Amara, spoiler: Hakan sequestra Betül

E così, grazie a tale escamotage, Hakan riuscirà a sequestrare Betül, mostrandosi di fronte a lei e rivelandole che non intende farsi spaventare dalle sue minacce. Dopo ciò, Gümüşoğlu darà ordine a Vahap di legare i polsi di Betul e imbavagliarla per caricarla sul cofano della sua macchina.

Questo momento farà da preludio ad un vero e proprio calvario per la Arcan, che si troverà per diverse ore nelle grinfie di due scagnozzi che le punteranno contro una pistola finché non giurerà che lascerà perdere Hakan e il suo segreto legato alla falsa identità di Mehmet Kara.

Un sequestro lampo che genererà diverse ripercussioni nelle puntate successive della telenovela, in primis perché Fikret Fekeli (Furkan Palali) tenderà a credere che Vahap non abbia affatto mentito e che Mehmet sia davvero Hakan Gümüşoğlu. Una convinzione che, per l’ennesima volta, lo porterà a scontrarsi con Zuleyha, la quale invece tenderà a non dare ascolto alle parole di Vahap, che considererà delle vere e proprie farneticazioni… Seguici su Instagram.