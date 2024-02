Terra Amara anticipazioni: Haşmet tenta di uccidere Hakan ma…

L’ennesimo piano omicida del nuovo cattivo Haşmet Çolak (Altan Gördüm) sarà al centro della scena nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Ancora ossessionato dall’idea di riavere ad ogni costo i terreni che gli appartenevano, acquistati da Demir Yaman (Murat Unalmis) nei trent’anni che ha trascorso in prigione, Haşmet tenterà infatti di avvicinarsi ancora a Zuleyha (Hilal Altinbilek), ma dovrà fare i conti con le interferenze di Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol), disposto a tutto pur di proteggere la sua amata. Proprio per questo, il falso Mehmet Kara metterà a rischio la sua vita…

Terra Amara, news: Haşmet cerca di avvicinarsi a Zuleyha con le buone maniere

La storyline avverrà in seguito alla morte di Osan, il figlio di Haşmet. Come abbiamo avuto occasione di anticiparvi nei nostri precedenti post, il ragazzo si toglierà la vita di fronte al padre poiché stanco delle sue continue vessazioni. Passati alcuni giorni dal funerale, Haşmet deciderà dunque di riprendere in mano i suoi affari, ma capirà che deve usare le buone maniere con la signora Yaman, almeno per ora.

Non a caso, il signor Çolak si presenterà a casa di Zuleyha con un dono e, dopo aver ribadito che non intende più fare la guerra per convivere pacificamente a Cukurova, le chiederà se sia possibile diventare suo socio. Tale proposta spiazzerà ovviamente la Yaman, con “Mehmet” che si troverà nei paraggi e risponderà in malo modo ad Haşmet, arrivando a dargli un pugno in pieno volto per cacciarlo dalla residenza Yaman…

Terra Amara, spoiler: l’attentato a Hakan

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: inviperito dall’affronto subito da Hakan, Haşmet si metterà in contatto con Bayram, in vecchio dipendente del suo ristorante, e gli chiederà di costruire una bomba da inserire nella macchina di “Kara” e farla esplodere quando anche lui si troverà all’interno. Insomma, Haşmet deciderà di uccidere “Mehmet”, in modo tale da isolare ancora di più Zuleyha e poi tentare di entrare nuovamente in possesso dei suoi vecchi terreni.

Il piano però non andrà nel migliore dei modi: dopo essere salito nella sua automobile, Hakan scenderà infatti all’improvviso dalla stessa per recuperare una cosa dimenticata nella sua camera d’albergo. Senza rendersene conto, Bayram azionerà dunque a distanza l’ordigno, che esploderà riducendo la macchina in mille pezzi, senza però Hakan al suo interno. Un grosso imprevisto che, nel giro di pochi giorni, costringerà Haşmet a muoversi in prima persona…

Terra Amara, trame: Haşmet uccide Bayram

Eh sì: quando la polizia scoprirà che la bomba è stata fabbricata dal suo ex dipendente Bayram, Haşmet non avrà altra scelta se non quella di attirare il suo “scagnozzo” in un luogo isolato. Dopo ciò, Haşmet non esiterà ad uccidere con un colpo di pistola Bayram, seppellendolo per occultare il suo cadavere.

Tuttavia, ve lo diciamo sin da ora, qualcuno avrà inseguito Haşmet: chiamato da Hakan a portargli Bayram, Vahap Keskin (Ergün Metin) avrà infatti assistito segretamente all’omicidio e alla sepoltura dell’uomo. Deciderà di rivelare tutto quanto a “Mehmet” oppure si terrà tutto per sé? Seguici su Instagram.